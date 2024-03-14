الخميس 14 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن ينفذ 5 إنزالات جوية جديدة على غزة بمشاركة دول شقيقة وصديقة

القوات المسلحة الأردنية تنفذ 5 إنزالات جوية جديدة على غزة بمشاركة دول شقيقية وصديقة
القوات المسلحة الأردنية تنفذ 5 إنزالات جوية جديدة على غزة بمشاركة دول شقيقية وصديقة
نفذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، اليوم الخميس، 5 عمليات إنزال جوي جديدة، بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك استمراراً بتقديم العون والمساعدة للأهل والأشقاء في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.اضافة اعلان

وشاركت في عملية الإنزال الجوي التي استهدفت عدد من المواقع في شمال القطاع طائرتين من نوع (C130) تابعتين لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية الشقيقة، إضافةً إلى طائرة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لمملكة بلجيكا.

وجاءت عملية إنزال المساعدات الأردنية بالتعاون مع سلطنة بروناي، وذلك لدعم ومساندة الأهل والأشقاء والوقوف معهم والتخفيف من أثار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع، إضافة إلى الجهود الدولية والمساعي الحثيثة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين، وتلبية لاحتياجات السكان في قطاع غزة من المواد الغذائية في ظل الأوضاع الصعبة جراء الحرب في القطاع.

وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 44 إنزالاً جوياً أردنياً، و59 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.
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