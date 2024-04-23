الثلاثاء 23 نيسان 2024
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الأردن ينفذ 7 إنزالات جديدة على شمالي قطاع غزة

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الأردن ينفذ 7 إنزالات جديدة على شمالي قطاع غزة

نفذت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم الثلاثاء، 7 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وإغاثية بمشاركة دول شقيقة وصديقة، استهدفت عددا من المواقع في شمال قطاع غزة.

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وشاركت في عملية الإنزال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وأربع طائرات تابعة للولايات المتحدة الأميركية، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية.


وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة، وتجسيدا لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين.


وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 87 إنزالا جويا أردنيا، و209 إنزالات جوية نُفذت بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

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