الإثنين 09 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأرصاد: أمطار متفرقة قد تكون مصحوبة بالرعد والبَرَد

عمان
عمان
تكون الأجواء اليوم الاثنين، خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتدريجيا مع ساعات ما بعد الظهر تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تزداد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا ومعتدلة الحرارة بوجه عام، مع سقوط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة في ساعات الصباح قد تكون مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد احياناً، وتدريجياً مع ساعات المساء تميل الأجواء الى الاستقرار التدريجي، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتكون الأجواء الأربعاء، خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
تبقى الأجواء الخميس، خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 - 18 درجات مئوية، وفي غرب عمان 27 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 15 وفي مرتفعات الشراة 26 - 14، وفي مناطق البادية 34 - 19، وفي مناطق السهول 29 - 18، وفي الأغوار الشمالية 34 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 24، وفي البحر الميت 35 - 23، وفي خليج العقبة 35 - 23 درجة مئوية.- (بترا)
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