الأرصاد: الحرارة أعلى من معدلاتها بـ8 درجات الأسبوع الحالي

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وبحسب آل خطاب، سوف يسود طقس دافئ في أغلب مناطق المملكة، حيث من المتوقع أن تسجل الحرارة العظمى في العاصمة عمان ما بين 26 بداية الأسبوع لترتفع في منتصف الأسبوع إلى 28 درجة مئوية، بينما سوف يشعر السكان بطقس حار نسبيا في المناطق المنخفضة مثل الأغوار والعقبة والتي سوف تسجل الحرارة العظمى فيها بداية الثلاثينات، حيث تتراوح بين 32 و34 درجة مئوية.وأضاف: كما تسود رياح شرقية خلال الأيام المقبلة قد تكون نشطة في بعض الفترات، خصوصا العصر.وأشار آل خطاب إلى أن التحليلات أظهرت عدم توقع لأي أمطار خلال الأسبوع الحالي.