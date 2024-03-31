الأحد 31 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأرصاد: الحرارة أعلى من معدلاتها بـ8 درجات الأسبوع الحالي

طقس مشمس في عمّان - (أرشيفية)
طقس مشمس في عمّان - (أرشيفية)
تتأثر المملكة هذا الأسبوع بكتلة هوائية دافئة قادمة من شبه الجزيرة العربية سوف تؤدي إلى رفع الحرارة، بحيث تزيد عن معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام بمقدار 6-8 درجات مئوية، وفق ما أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية المهندس رائد رافد آل خطاب.اضافة اعلان

وبحسب آل خطاب، سوف يسود طقس دافئ في أغلب مناطق المملكة، حيث من المتوقع أن تسجل الحرارة العظمى في العاصمة عمان ما بين 26 بداية الأسبوع لترتفع في منتصف الأسبوع إلى 28 درجة مئوية، بينما سوف يشعر السكان بطقس حار نسبيا في المناطق المنخفضة مثل الأغوار والعقبة والتي سوف تسجل الحرارة العظمى فيها بداية الثلاثينات، حيث تتراوح بين 32 و34 درجة مئوية.

وأضاف: كما تسود رياح شرقية خلال الأيام المقبلة قد تكون نشطة في بعض الفترات، خصوصا العصر.

وأشار آل خطاب إلى أن التحليلات أظهرت عدم توقع لأي أمطار خلال الأسبوع الحالي.
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