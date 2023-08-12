الأرصاد: الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها بـ9 درجات مئوية

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تؤثر على المملكة اليوم السبت، موجة حارة تؤدي الى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7-9) درجات مئوية.وتسود أجواء حارة جداً في جميع مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.وتحذر إدارة الأرصاد الجوية، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، ومن خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة، ومن ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة، ومن إشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق، ومن ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى المملكة يوم غدٍ الأحد، تحت تأثير الموجة الحارة، لذا تستمر الأجواء حارة جدا في جميع المناطق، كما تكون مغبرة على فترات خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر لفترة قصيرة خاصة في جنوب غرب المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.وتنخفض الاثنين درجات الحرارة قليلاً، وتكون الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة وتكون مغبرة على فترات خاصة في مناطق البادية، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.ويطرأ الثلاثاء، انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 42 - 28 درجة مئوية، وفي غرب عمان 40 - 26، وفي المرتفعات الشمالية 37 - 24 وفي مرتفعات الشراة 38 - 25، وفي مناطق البادية 45 - 28، وفي مناطق السهول 41 - 26، وفي الأغوار الشمالية 45 - 30، وفي الأغوار الجنوبية 46 - 32، وفي البحر الميت 45- 31، وفي خليج العقبة 45 - 31 درجة مئوية.- (بترا)