السبت 12 آب 2023
النسخة المطبوعة

الأرصاد: الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها بـ9 درجات مئوية

موجة حر
موجة حر
تؤثر على المملكة اليوم السبت، موجة حارة تؤدي الى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7-9) درجات مئوية.اضافة اعلان
وتسود أجواء حارة جداً في جميع مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، ومن خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة، ومن ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة، ومن إشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق، ومن ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى المملكة يوم غدٍ الأحد، تحت تأثير الموجة الحارة، لذا تستمر الأجواء حارة جدا في جميع المناطق، كما تكون مغبرة على فترات خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر لفترة قصيرة خاصة في جنوب غرب المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتنخفض الاثنين درجات الحرارة قليلاً، وتكون الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة وتكون مغبرة على فترات خاصة في مناطق البادية، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
ويطرأ الثلاثاء، انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 42 - 28 درجة مئوية، وفي غرب عمان 40 - 26، وفي المرتفعات الشمالية 37 - 24 وفي مرتفعات الشراة 38 - 25، وفي مناطق البادية 45 - 28، وفي مناطق السهول 41 - 26، وفي الأغوار الشمالية 45 - 30، وفي الأغوار الجنوبية 46 - 32، وفي البحر الميت 45- 31، وفي خليج العقبة 45 - 31 درجة مئوية.- (بترا)
مدينة عمان

الأردن: انخفاض أداء تحقيق التكافؤ بين الجنسين 10 آب 2023

مبنى وزارة الصحة في عمان-(أرشيفية)

تجديد 510 آلاف بطاقة تأمين صحي منذ بداية العام 10 آب 2023

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز خلال اجتماعه في مركز البحوث الزراعية أمس - (بترا)

الفايز يطلع على دور مركز البحوث الزراعية 10 آب 2023

"التوثيق الملكي" يعرض كتاب "مناداة الحسين ملكا دستوريا"

"التوثيق الملكي" يعرض كتاب "مناداة الحسين ملكا دستوريا" 10 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مهرجان صيف عمان

انطلاق مهرجان صيف عمان بأمسية أحيتها الفنانة شرارة

منذ 47 دقيقة
64d5deb0321c6 (1)

صيف عمّان ينطلق الجمعة في حدائق الحسين

منذ23 ساعة
طالبات وطلاب مدرسة خلال طابور صباحي في مدرسة بالمحافظات- (أرشيفية)

32.5 % من طلبة المدارس الحكومية في 3 محافظات يعانون صعوبات في الرؤية

10 آب 2023
عمال وافدون في أحد شوارع عمان- (أرشيفية)

"العمل": لا تغيير على تعليمات انتقال العمالة الوافدة بين القطاعات

10 آب 2023
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)

"التعليم العالي" يقر أعداد الطلبة في "القبول الموحد"

10 آب 2023
موجة حر- أرشيفية

الكتلة الحارة تقترب.. حرارة تلامس الـ50

10 آب 2023
افكار و مواقف

العلاقات السعودية الإسرائيلية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
البروفيسور آفي شلايم أثناء إلقاء محاضرة - (أرشيفية)

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-1)

ترجمات | منذ11 ساعة
نيجيريون مؤيدون للمجلس العسكري في مظاهرة أمام السفارة الفرنسية في نيامي - (المصدر)

"ليس انقلابا آخر كالمعتاد": ما الذي يحدث في النيجر؟

ترجمات |09 آب 2023
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات |07 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات |06 آب 2023
‏نموذج الهيكل الداخلي ثلاثي الأبعاد بحجم الإنسان لـ"تيرمينيتور"، ستوديوهات يونيفرسال، أوساكا، اليابان – (المصدر)

البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية‏

ترجمات |05 آب 2023
 