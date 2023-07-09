الأرصاد: المملكة تتأثر بكتلة حارة الأربعاء

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تكون الأجواء اليوم الأحد، صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في ساعات الصباح الباكر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الاثنين، صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.ويطرأ يوم الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.وتتأثر المملكة يوم الأربعاء، بكتلة هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية، تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء حارة في معظم المناطق، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 16 وفي مرتفعات الشراة 27 - 16، وفي مناطق البادية 36 - 20، وفي مناطق السهول 31 - 19، وفي الأغوار الشمالية 37 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 27، وفي البحر الميت 38- 26، وفي خليج العقبة 38 - 27 درجة مئوية.- (بترا)