السبت 30 أيلول 2023
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الأرصاد: المملكة تتأثر غدا بكتلة هوائية رطبة

عمان
عمان
تتراجع درجات الحرارة قليلاً اليوم السبت، لتعود وتنخفض لمعدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق، بينما تكون حارة في المناطق المنخفضة مثل الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما وتظهر الغيوم على ارتفاعات عالية، وتسود رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة غدا الاحد، بكتلة هوائية رطبة ومعتدلة الحرارة حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة؛ وتسود أجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتوالي درجات الحرارة إنخفاضها الاثنين، بشكل طفيف، وتكون الأجواء غائمة جزئياً و لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك احتمال لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً .
وتكون الأجواء الثلاثاء، غائمة جزئياً ولطيفة الى معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، بينما تكون حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 - 18 درجات مئوية، وفي غرب عمان 28 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 17 وفي مرتفعات الشراة 27 - 15، وفي مناطق البادية 34 - 19، وفي مناطق السهول 30 - 18، وفي الأغوار الشمالية 38 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 38 - 25، وفي البحر الميت 38 - 25، وفي خليج العقبة 38 - 24 درجة مئوية.- (بترا)
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