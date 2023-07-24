الإثنين 24 تموز 2023
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الأرصاد: الموجة الحارة تستمر حتى نهاية الأسبوع

طقس حار
طقس حار
تبقى المملكة اليوم الاثنين، تحت تأثير الموجة الحارة نتيجةً لاستمرار تأثر المنطقة بالكتلة الهوائية الحارة والجافة، حيث تسود أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، فيما تكون حارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.اضافة اعلان
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في معظم المناطق، ومن ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة، ومن إشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق، ومن ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.
وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتبقى الأجواء يومي الأربعاء والخميس، حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 36 - 26 درجة مئوية، وفي غرب عمان 34 - 24، وفي المرتفعات الشمالية 32 - 22 وفي مرتفعات الشراة 33 - 22، وفي مناطق البادية 41 - 25، وفي مناطق السهول 37 - 26، وفي الأغوار الشمالية 42 - 28، وفي الأغوار الجنوبية 44 - 30، وفي البحر الميت 43- 29، وفي خليج العقبة 44 - 30 درجة مئوية.-(بترا)
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