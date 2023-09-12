"الأرصاد": تأثير العاصفة دانيال على المملكة يقتصر على الغبار

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قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إن تأثير العاصفة دانيال بدأ يضعف مع تحركها وتمركزها إلى السواحل الشمالية الشرقية لمصر.وأضاف أن تأثير العاصفة على الأردن بدأ اعتبارا من أمس على شكل غبار مثار بفعل الرياح والتي تنشط على فترات في بعض المناطق.وأوضح في بيان صحفي، أن سرعة الرياح قد تصل بين 30و40كم/ساعة ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بما فيها محافظة العقبة، كما تتشكل مع الساعات متأخرة من الليل حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي حيث تشير النماذج العددية الى احتمالية تساقط زخات من الأمطار في شمال ووسط المملكة.وأشار آل خطاب، الى أن حالة عدم الاستقرار الجوي سيستمر تأثيرها على المملكة اليوم، يتوقع أن تنشط الرياح على فترات مع توقع تساقط زخات متفرقة من المطر بإذن الله، أثناء ساعات النهار في بعض الأجزاء الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد.وحذرت الدائرة من تدني مدى الرؤية الأفقية اليوم بسبب الغبار، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطلا مطريا.إلى ذلك، يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة؛ وتسود أجواء معتدلة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال في ساعات النهار لسقوط زخات متفرقة من المطر خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء غدا معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في شرق المملكة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.وتستمر الأجواء الجمعة، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.-(بترا)