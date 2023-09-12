الأربعاء 13 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

"الأرصاد": تأثير العاصفة دانيال على المملكة يقتصر على الغبار

غبار
غبار
 قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إن تأثير العاصفة دانيال بدأ يضعف مع تحركها وتمركزها إلى السواحل الشمالية الشرقية لمصر.
وأضاف أن تأثير العاصفة على الأردن بدأ اعتبارا من أمس على شكل غبار مثار بفعل الرياح والتي تنشط على فترات في بعض المناطق.اضافة اعلان
وأوضح في بيان صحفي، أن سرعة الرياح قد تصل بين 30و40كم/ساعة ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بما فيها محافظة العقبة، كما تتشكل مع الساعات متأخرة من الليل حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي حيث تشير النماذج العددية الى احتمالية تساقط زخات من الأمطار في شمال ووسط المملكة.
وأشار آل خطاب، الى أن حالة عدم الاستقرار الجوي سيستمر تأثيرها على المملكة اليوم، يتوقع أن تنشط الرياح على فترات مع توقع تساقط زخات متفرقة من المطر بإذن الله، أثناء ساعات النهار في بعض الأجزاء الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد.
وحذرت الدائرة من تدني مدى الرؤية الأفقية اليوم بسبب الغبار، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطلا مطريا.
إلى ذلك، يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة؛ وتسود أجواء معتدلة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال في ساعات النهار لسقوط زخات متفرقة من المطر خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.
وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء غدا معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في شرق المملكة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتستمر الأجواء الجمعة، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.-(بترا)
مبنى إدارة التأمين الصحي في عمان-(أرشيفية)

%20 من الأسر غير مشمولة بتأمين صحي منذ2 ساعة

الملكة رانيا تتحدث أمام حشد من القادة العالميين وخبراء في لندن أمس

الملكة رانيا تدعو لأنسنة صناعة القرار عالميا منذ2 ساعة

جانب اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان بنائب محافظ البنك المركزي أمس -(بترا)

"مالية الأعيان" تبحث مع نائب محافظ "المركزي" موضوع مراقبة شركات التأمين منذ2 ساعة

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

الخارجية: نتابع أوضاع الأردنيين في ليبيا منذ9 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
باص مدرسة خاصة خلال نقله طالبات-(أرشيفية)

الرقابة وأتمتة "العقد الموحد" لمعلمي القطاع الخاص تنصف 40 ألفا من عامليه

منذ2 ساعة
تعبيرية

عمال تتربص بهم وسائل نقل غير آمنة

منذ2 ساعة
ديوان الخدمة المدنية - (أرشيفية)

رابط إلكتروني لتدقيق بيانات وظائف "الثالثة"

منذ2 ساعة
إحدى برك المياه في مزرعة بالأغوار - (أرشيفية)

خزانات الري الأرضية.. ضرورة لتعزيز الصمود في مواجهة شح المياه

منذ2 ساعة
تعبيرية

ضبابية تغلف المشهد.. هل تنجح لقاحات كورونا بمواجهة المتحورات الجديدة؟

منذ2 ساعة
صورة مجهرية لفيروس كورونا - (أرشيفية)

كورونا وحرب أوكرانيا سيرفعان التضخم في الأردن

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

الانتخابات الأميركية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

كيف سنتعامل مع الأزمات؟

ماهر أبو طير |اليوم

أبعد من عقدة الطب.. قرار خاطئ تم إصلاحه

أحمد حمد الحسبان |اليوم

الرفوف أم المجتمعات أحق بأبحاثنا؟

وفاء الخضراء |اليوم
ترجمات
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات | منذ2 ساعة
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

حقيقة جدل العباءات المدرسية في فرنسا‏

ترجمات |11 أيلول 2023
جنود أميركيون يفتشون قصرًا مدمرًا في بغداد، العراق، 7 نيسان (أبريل) 2003 – (أرشيفية)

حروب ما بعد 9/11 قتلت نحو 4.5 مليون إنسان

ترجمات |11 أيلول 2023
1694336044841334900

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)

ترجمات |10 أيلول 2023
1694336044931335200

الجزائر: نقص في الحبوب وعوز في الأفكار

ترجمات |10 أيلول 2023
 