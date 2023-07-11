الأرصاد تكشف تفاصيل موجة الحر المقبلة

اضافة اعلان

يطرأ اليوم الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الأربعاء، بموجة حارة نتيجة اندفاع كتلة هوائية حارة وجافة إلى المملكة مصدرها شبه الجزيرة العربية، لذا يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، لتصبح الأجواء حارة في معظم المناطق، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.وتبقى المملكة يومي الخميس والجمعة، تحت تأثير الموجة الحارة حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها، وتسود أجواء حارة في معظم المناطق، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 20، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 18 وفي مرتفعات الشراة 28 - 17، وفي مناطق البادية 37 - 21، وفي مناطق السهول 33 - 22، وفي الأغوار الشمالية 39 - 27، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 30، وفي البحر الميت 40- 29، وفي خليج العقبة 41 - 28 درجة مئوية.-(بترا)