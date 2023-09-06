الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس خريف 2023

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أشارت التنبؤات العددية خلال شهر أيلول/ سبتمبر الحالي إلى أن المجاميع المطرية ستكون حول معدلاتها الشهرية في أغلب مناطق المملكة، بحسب مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب.وقال آل خطاب: يتوقع أن تكون درجات الحرارة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة أعلى من معدلاتها العامة لهذا الشهر بنحو (1.0-1.5) درجة مئوية، في حين ستكون درجات الحرارة في المناطق الشرقية والجنوبية أعلى من معدلاتها العامة لهذا الشهر بحوالي (1.5-2.0) درجة مئوية.وأضاف أن التنبؤات العددية لشهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل تشير إلى أن مجاميع الأمطار ستكون أعلى من معدلاتها الشهرية بنسب تتراوح بين 10%-40% في المناطق الشمالية والوسطى والشمالية الشرقية من المملكة، فيما يتوقع أن تكون مجاميع الأمطار أعلى من معدلاتها العامة في باقي المناطق بحيث تتراوح بين 50%-70% وبخاصة في المناطق الجنوبية.وأوضح أن هذا مؤشر إلى نشاط امتداد منخفض البحر الأحمر على المناطق الجنوبية، كما يتوقع أن تكون درجات الحرارة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة أعلى من معدلاتها العامة لهذا الشهر بنحو (1.0-1.5) درجة مئوية، في حين ستكون درجات الحرارة في المناطق الشرقية والجنوبية أعلى من معدلاتها العامة لهذا الشهر بحوالي (2.0-1.5) درجة مئوية.وفيما يتعلق بالتنبؤات العددية الفصلية لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر للعام 2023، بين آل خطاب أنها تشير إلى أن مجاميع الأمطار من المتوقع أن تكون حول معدلاتها الشهرية في المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية، فيما تكون أعلى بنسب تتراوح بين 10%-30% في باقي المناطق، كما يتوقع أن تكون درجات الحرارة في عموم المملكة أعلى من معدلاتها العامة لهذا الشهر بحوالي (1.0-1.5) درجة مئوية.