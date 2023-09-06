الأربعاء 06 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس خريف 2023

فصل الخريف - (تعبيرية)
فصل الخريف - (تعبيرية)
أشارت التنبؤات العددية خلال شهر أيلول/ سبتمبر الحالي إلى أن المجاميع المطرية ستكون حول معدلاتها الشهرية في أغلب مناطق المملكة، بحسب مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب.اضافة اعلان

وقال آل خطاب: يتوقع أن تكون درجات الحرارة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة أعلى من معدلاتها العامة لهذا الشهر بنحو (1.0-1.5) درجة مئوية، في حين ستكون درجات الحرارة في المناطق الشرقية والجنوبية أعلى من معدلاتها العامة لهذا الشهر بحوالي (1.5-2.0) درجة مئوية.

وأضاف أن التنبؤات العددية لشهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل تشير إلى أن مجاميع الأمطار ستكون أعلى من معدلاتها الشهرية بنسب تتراوح بين 10%-40% في المناطق الشمالية والوسطى والشمالية الشرقية من المملكة، فيما يتوقع أن تكون مجاميع الأمطار أعلى من معدلاتها العامة في باقي المناطق بحيث تتراوح بين 50%-70% وبخاصة في المناطق الجنوبية.

وأوضح أن هذا مؤشر إلى نشاط امتداد منخفض البحر الأحمر على المناطق الجنوبية، كما يتوقع أن تكون درجات الحرارة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة أعلى من معدلاتها العامة لهذا الشهر بنحو (1.0-1.5) درجة مئوية، في حين ستكون درجات الحرارة في المناطق الشرقية والجنوبية أعلى من معدلاتها العامة لهذا الشهر بحوالي (2.0-1.5) درجة مئوية.

وفيما يتعلق بالتنبؤات العددية الفصلية لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر للعام 2023، بين آل خطاب أنها تشير إلى أن مجاميع الأمطار من المتوقع أن تكون حول معدلاتها الشهرية في المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية، فيما تكون أعلى بنسب تتراوح بين 10%-30% في باقي المناطق، كما يتوقع أن تكون درجات الحرارة في عموم المملكة أعلى من معدلاتها العامة لهذا الشهر بحوالي (1.0-1.5) درجة مئوية.
3b4d69b5-الغذاء-والدواء

تحذير من صرف وصفة مستحضرات مخدرة فقدها طبيب بالكرك منذ11 ساعة

b6b76ced-وزارة-التعليم-العالي

تقديم طلبات المنح الخارجية إلكترونيا اعتبارا من اليوم منذ13 ساعة

مدينة عمان

طقس حار نسبيا اليوم وصيفي الخميس والجمعة منذ14 ساعة

بيان ثلاثي أردني مصري ياباني: الاتفاق على استمرار التنسيق وتعزيز التعاون في إطار المشاورات

اتفاق أردني مصري ياباني على استمرار التنسيق وتعزيز التعاون في إطار المشاورات منذ23 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
00bfdaee-وزارة-التعليم-العالي-والبحث-العلمي-أرشيفية

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في برنامج الدكتوراه

منذأقل من دقيقة
المفوَّض المتقاعد من مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم الطَّيران المدني خالد أحمد عربيَّات

إحالة المفوض في الطيران المدني خالد عربيات إلى التقاعد

منذ5 ساعة
ميكروبات - (تعبيرية)

مكافحة الأوبئة: نجاحات ملموسة في مقاومة مضادات الميكروبات بالقطاعات المعنية

منذ5 ساعة
كاميرات مراقبة ذكية - (تعبيرية)

نشر كاميرات المراقبة الذكية سيبدأ في زهران والعبدلي ومحاور رئيسية بعدد 43

منذ7 ساعة
1693991631098

الأشغال تكثف إجراءات السلامة على الطرق مع قرب العمل بقانون السير

منذ10 ساعة
وزارة العمل - أرشيفية

العمل: تمديد فترة التقدم لوظائف التمريض في ألمانيا

منذ11 ساعة
افكار و مواقف

الكتابة للمراكز الفكرية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
ترجمات
نقل جثامين الضحايا من موقع تحطم الطائرة التي أقلت قادة "فاغنر" في روسيا - (أرشيفية)

رأس مجموعة "فاغنر" يقطع.. ومرتزقة يتملكهم الخوف

ترجمات | منذ2 ساعة
الجنرالان الأميركي مارتن ديمبسي والإسرائيلي بيني غانتس يترجلان من طائرة بلاك هوك إسرائيلية أميركية الصنع، 2012 – (المصدر)‏

الجدل الجديد حول المساعدات الأميركية لإسرائيل

ترجمات | منذ2 ساعة
تعبيرية، غولدن كوزموس – (المصدر)

نهاية عصر البشر

ترجمات |05 أيلول 2023
1693829480474593400

فك شيفرة علاقات "الاستعمارية الجديدة": الآثار الجيوسياسية للانقلاب النيجيري‏

ترجمات |04 أيلول 2023
Untitled-1

من قتل يفغيني بريغوزين؟‏

ترجمات |04 أيلول 2023
ليبيا

صعود العلاقات الإسرائيلية الليبية وانهيارها الفوري

ترجمات |04 أيلول 2023
 