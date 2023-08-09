الأرصاد: كتلة هوائية حارة تبدأ الجمعة وتتعمق السبت

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تكون الأجواء اليوم الأربعاء، حارة نسبيا في اغلب المناطق، وحارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الخميس، حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.وتتأثر المملكة تدريجيا الجمعة، بكتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية، وتكون الأجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.ويتعمق تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على المملكة السبت، حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها ، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى أعلى من المعدلات العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7-8) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة جدا في أغلب المناطق، وشديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية ، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 20، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 17 وفي مرتفعات الشراة 30 - 19، وفي مناطق البادية 39 - 23، وفي مناطق السهول 33 - 22، وفي الأغوار الشمالية 40 - 26، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 29، وفي البحر الميت 41- 27، وفي خليج العقبة 42 - 28 درجة مئوية.- (بترا)