الأربعاء 02 آب 2023
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الأرصاد: كتلة هوائية حارة حتى الجمعة

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شخص يغسل وجهه بالماء خلال الأجواء الحارة
تبقى المملكة اليوم الأربعاء تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة نسبيا، وتكون الأجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.اضافة اعلان

وتحذر "الأرصاد الجوية"، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة خصوصا في الاغوار والبحر الميت والعقبة.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الخميس، حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

ويطرأ الجمعة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام، وتكون الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتبقى الأجواء السبت المقبل، صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 35 - 21 درجة مئوية، غرب عمان 33 - 19، المرتفعات الشمالية 31 - 18، مرتفعات الشراة 30 - 16، مناطق البادية 39 - 22، مناطق السهول 33 - 21، الأغوار الشمالية 39 - 25، الأغوار الجنوبية 41 - 28، البحر الميت 40- 27، وفي خليج العقبة 41 - 28 درجة مئوية.- (بترا)
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