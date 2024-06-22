الأشغال تبدأ العمل بمشروع توسعة مدخل مدينة الأزرق

تباشر وزارة الأشغال العامة والإسكان خلال الأيام القليلة المقبلة أعمال مشروع توسعة وتنظيم مدخل الأزرق، وذلك بتنفيذ أعمال توسعة على يمين الطريق القادم من الأزرق الجنوبي باتجاه الأزرق الشمالي بعرض 4 أمتار وبطول 1.9 كلم تقريبا.

اضافة اعلان



وأوضحت الوزارة في بيان، أن الأعمال تتضمن استبدال الطبقة الخرسانية الموجودة داخل الجزر الوسطية والمثلثية القائمة بالبلاط من نوع (Enter lock) وإزالة الجزيرة الجانبية الواقعة على يمين الطريق القادم من الأزرق الجنوبي باتجاه الأزرق الشمالي بطول 12 مترا تقريبا.



كما يشمل المشروع تعزيز الطريق بشواخص وعواكس مرورية، وتنفيذ أعمال الدهان على جانبي الطريق مع إشارات إرشادية للمنطقة.



ويأتي هذا المشروع ضمن مشروع الأزرق الشمولي التنموي والذي يشمل عدة مناطق، بهدف تحسين مدخل منطقة الأزرق ورفع مستوى الطرق فيها وتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة عناصر السلامة المرورية في المنطقة وإضفاء طابع جمالي يتلاءم مع طبيعة المنطقة.