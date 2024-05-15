الأربعاء 15 أيار 2024
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الأشغال تبدأ تحسين وتأهيل شارع مادبا في عمان

شارع مادبا
تأهيل شارع مادبا في عمان

تبدأ وزارة الأشغال العامة والإسكان يوم غدٍ الخميس العمل بمشروع تحسين واعادة تأهيل شارع مادبا في العاصمة عمان.


ويأتي المشروع انطلاقا من دور الوزارة في تحسين شبكة الطرق الرئيسية لمواكبة النمو الاقتصادي والعمراني بالمملكة وتخفيف الاختناقات المرورية وتوفير أكبر درجات الأمان وتسهيل انسيابية الحركة المرورية.

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حيث أنهت الوزارة كافة الاجراءات الفنية والعقدية للمباشرة في تنفيذ الأعمال التي ستستمر لنحو 270 يوم  فيما بلغت الكلفة التقديرية للمشروع نحو 4.25 مليون دينار ممول بقرض من الصندوق الكويتي للتنمية.


ويبلغ طول المشروع نحو 10 كم، تبدأ من منطقة دوار جمرك عمان بإتجاه منطقة أم العمد مرورا بمنطقة خريبة السوق وجاوا وصولاً الى اليادودة.


وتتضمن الأعمال في المشروع اعادة تأهيل وتحسين 10 كم للاتجاهين من الطريق، بحيث يتم كشط كامل الطبقات القائمة وتنفيذ خلطات إسفلتية جديدة.


كما تتضمن الأعمال تنفيذ طبقة لاصقة والربط مع الشوارع الفرعية وتأهيل كافة المداخل والمخارج على طول الطريق وحقن الشقوق بالمواد اللازمة وتأهيل جوانب الطريق والجزيرة الوسطية، إضافة لأعمال تصريف مياه الامطار، وتعزيز الطريق بعناصر السلامة العامة، والاشارات التحذيرية، والعديد من الاعمال اللازمة وفق اعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.


وقد جاء إختيار هذا الطريق في هذه المرحلة لكونه أحد الطرق الحيوية داخل العاصمة التي بات بحاجة الى اعادة تأهيل نتيجة التطور الحاصل في المناطق التي يمر بها ، والاضرار التي لحقت بالطريق نتيجة الاحمال المحورية العالية ولِقدَم هذا الطريق.


ونظرا لأهمية الطريق سيتم تنفيذ اعمال المشروع الجديد دون اغلاقه أمام حركة السير، حيث سيتم اعتماد نظام  التحويلات الجزئية بتحويل اتجاهي السير على أحد المسارب وتنفيذ الأعمال على المسرب الآخر لحين انتهاء العمل ثم عكس التحويلة.


وستعمل الوزراة على تأهيل التحويلات المرورية وتجهيزها بكافة عناصر السلامة المرورية التي تحقق اعلى معايير السلامة العامة، التي يبقى عنصرها الأساس وعي وتعاون الأخوة المواطنين سالكي الطريق من خلال التقيد بقواعد القيادة الامنة والالتزام بارشادات وتعليمات الفرق العاملة في الميدان سواء من كوادر الوزارة والمقاول او الشركاء في مديرية الامن العام.

 

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