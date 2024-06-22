الأشغال تبدأ مشروع توسعة وتنظيم مدخل مدينة الأزرق

تباشر وزارة الاشغال العامة والاسكان خلال الأيام القليلة المقبلة أعمال مشروع توسعة وتنظيم مدخل الأزرق وذلك بتنفيذ أعمال توسعة على يمين الطريق القادم من الأزرق الجنوبي بإتجاه الأزرق الشمالي بعرض 4م وبطول 1.9 كلم تقريبا.

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كما تتضمن الأعمال استبدال الطبقة الخرسانية الموجود داخل الجزر الوسطية والمثلثية القائمة بالبلاط من نوع (Enter lock) وإزالة الجزيرة الجانبية الواقعة على يمين الطريق القادم من الأزرق الجنوبي بإتجاه الأزرق الشمالي بطول (12) م تقريبا.



كما يشمل المشروع تعزيز الطريق شواخص وعواكس مرورية وتنفيذ اعمال الدهان على جانبي الطريق مع إشارات إرشادية للمنطقة.



ويأتي هذا المشروع ضمن مشروع الازرق الشمولي التنموي والذي يشمل عدة مناطق، بهدف تحسين مدخل منطقة الازرق ورفع مستوى الطرق فيها وتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة عناصر السلامة المرورية في المنطقة واضفاء طابع جمالي يتلائم مع طبيعة المنطقة.