الأشغال تستكمل مشاريع لرفع سوية الطرق والجسور والأبنية

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استكملت فرق وزارة الأشغال العامة والإسكان والمقاولين العاملين معها، عددا من المشاريع التي من شأنها رفع سوية الطرق والجسور والأبنية ضمن اختصاص وزارة الأشغال العامة.وبحسب بيان للوزارة أمس الخميس، تعاملت الكوادر مع عدد من الملاحظات في مختلف مناطق المملكة، المرتبطة بأوضاع الطرق والمنشئات العامة، وواصلت فرق الوزارة العمل على تنظيف مجاري السيول والأودية والعبارات استعدادا لموسم الشتاء المقبل.وأشارت إلى أنه تم استكمال إعادة تأهيل طرق في جنوب قصبة الكرك من دوار انجاصة- مؤتة باتجاه إشارة العدنانية من توريد طبقه Topping ووضع حواجز على طول منطقة القشط الجديد، وصولا إلى دوار انجاصة، كما تم استكمال أعمال وتخطيط طريق القصر - الربة وتعزيزها بعناصر السلامة العامة.وفي منطقة السموع بمحافظة إربد، قامت كوادر الوزارة بتركيب حواجز إسمنتية "نيوجرسي" لتعزيز عناصر السلامة العامة على طريق السموع.في الرمثا، تم تنظيف الجزر الوسطية وإزالة العوائق على طريق الرمثا - جابر.في مادبا، تم تركيب إشارة ضوئية على تقاطع في منطقة منجا طريق مادبا الشرقي، وبمنطقة زيزيا تمت أعمال دهان وتخطيط طريق.وعلى طريق عمان التنموي، تم رفع ولحام حواجز معدنية جديدة بدلا من الحواجز التي تم العبث بها، كما تمت أعمال صيانة إشارات تحذيريه للطريق، كما تعاملت كوادر الوزارة مع انسكاب زيوت على طريق عمان التنموي يوم الاثنين الماضي وتم تأمين الطريق وتنظيفه دون أحداث أي إرباكات مرورية، كما قامت بإزالة الاعتداءات في مناطق مختلفة.إلى ذلك، أزالت كوادر وزارة الأشغال العامة بالتعاون مع مديرية الأمن العام ومتصرفية لواء الجيزة، اعتداءات على خطوط الكهرباء المخصصة لإنارة الشوارع ومحطات تحويل في منطقة الدامخي بلواء الجيزة جنوبي العاصمة عمان.وقالت الوزارة في بيان أمس الخميس، إن كوادر قسم الصيانة في مديرية الإنارة ومكتب أشغال لواء الجيزة بإسناد من مرتبات الأمن العام أزالت الاعتداءات المتمثلة باستجرار التيار الكهربائي من لوحات الإنارة لمصلحة أكشاك تقع على الطريق الصحراوي.وأضافت، أن تلك الاعتداءات كانت تتسبب بأعطال في المحول الخاص بتغذية إنارة الشوارع ما يؤدي إلى انقطاع الكهرباء لفترات متفاوتة على خطوط الإنارة على هذه الطرق، بالإضافة إلى تعريض سكان المنطقة للخطر بسبب استخدام وصلات مكشوفة لمسافات طويلة. - (بترا)