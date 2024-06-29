الأشغال تنفذ حاليا 30 بناء مدرسيا بقيمة 64.5 مليون دينار

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واستمع الوزيران خلال الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الأشغال بحضور أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات إلى عرض قدمه المعنيون حول آخر الإجراءات والتطورات لواقع البنية التحتية والخطة المستقبلية لمشاريع الأبنية المدرسية.واطلعا على الإجراءات المتعلقة بمشاريع عطاءات الدراسات وإعداد الوثائق للأبنية المدرسية المزمع طرحها للاستشاريين المصنفين والمؤهلين، والعطاءات التي جرى إنهاء دراستها، والمزمع طرحها في الفترة المقبلة.وأكد الوزيران، خلال اللقاء، أهمية تذليل المعيقات وتسريع الإنجاز في المدارس قيد التنفيذ، وعقد اجتماع أسبوعي بين المعنيين في الوزارتين ورفع التقارير اللازمة لضمان سرعة إنجاز هذه المشاريع، ضمن التكلفة والمدة العقدية وتفعيل الإجراءات التعاقدية للمشاريع المتأخرة.وتنفذ وزارة الأشغال حاليا 30 بناء مدرسيا في مختلف محافظات المملكة بقيمة إجمالية 64.5 مليون دينار، وبتمويل من عدة جهات.وتقوم الوزارة حاليا بأعمال استلام 6 مدارس من خلال لجان مشكلة لهذه الغاية بالاشتراك مع وزارة التربية.كما تُجري الوزارة حاليا دراسات لإنشاء 116 مدرسة منها 35 مدرسة ضمن مشاريع اللامركزية، و6 مدارس على حساب المبادرات الملكية، فيما سيتم تمويل 75 بناء مدرسيا من خلال المنح والقروض.وكانت وزارة الأشغال سلمت 40 مدرسة لوزارة التربية العام الماضي، بقيمة إجمالية تجاوزت 27 مليون دينار، ما بين أبنية متكاملة وإضافات صفية ومنشآت رياضية ورياض أطفال.