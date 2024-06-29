 
السبت 29 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأشغال تنفذ حاليا 30 بناء مدرسيا بقيمة 64.5 مليون دينار

وزيرا الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، والتربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة
وزيرا الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، والتربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة
بحث وزيرا الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، والتربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، سير عمل مشاريع أبنية مدرسية وخطط الوزارتين المستقبلية في مجال المشاريع التربوية.اضافة اعلان

واستمع الوزيران خلال الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الأشغال بحضور أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات إلى عرض قدمه المعنيون حول آخر الإجراءات والتطورات لواقع البنية التحتية والخطة المستقبلية لمشاريع الأبنية المدرسية.

واطلعا على الإجراءات المتعلقة بمشاريع عطاءات الدراسات وإعداد الوثائق للأبنية المدرسية المزمع طرحها للاستشاريين المصنفين والمؤهلين، والعطاءات التي جرى إنهاء دراستها، والمزمع طرحها في الفترة المقبلة.

وأكد الوزيران، خلال اللقاء، أهمية تذليل المعيقات وتسريع الإنجاز في المدارس قيد التنفيذ، وعقد اجتماع أسبوعي بين المعنيين في الوزارتين ورفع التقارير اللازمة لضمان سرعة إنجاز هذه المشاريع، ضمن التكلفة والمدة العقدية وتفعيل الإجراءات التعاقدية للمشاريع المتأخرة.

وتنفذ وزارة الأشغال حاليا 30 بناء مدرسيا في مختلف محافظات المملكة بقيمة إجمالية 64.5 مليون دينار، وبتمويل من عدة جهات.

وتقوم الوزارة حاليا بأعمال استلام 6 مدارس من خلال لجان مشكلة لهذه الغاية بالاشتراك مع وزارة التربية.

كما تُجري الوزارة حاليا دراسات لإنشاء 116 مدرسة منها 35 مدرسة ضمن مشاريع اللامركزية، و6 مدارس على حساب المبادرات الملكية، فيما سيتم تمويل 75 بناء مدرسيا من خلال المنح والقروض.

وكانت وزارة الأشغال سلمت 40 مدرسة لوزارة التربية العام الماضي، بقيمة إجمالية تجاوزت 27 مليون دينار، ما بين أبنية متكاملة وإضافات صفية ومنشآت رياضية ورياض أطفال.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مشروع توسعة وتنظيم مدخل مدينة الأزرق

الأشغال تبدأ مشروع توسعة وتنظيم مدخل مدينة الأزرق

22 حزيران 2024
اقرأ أيضا
عمان

حالة الطقس.. أجواء حارة نسبيا اليوم وصيفية معتدلة غدا

منذ5 ساعة
الأردنيون يتبرعون بالدم لغزة

الأردنيون يتزاحمون للتبرع بدمائهم لغزة

منذ22 ساعة
طفل يشرب الماء أمس خلال الأجواء الحارة -(تصوير: ساهر قدارة)

أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق الجمعة

28 حزيران 2024
وزارة التربية والتعليم

التربية: الصور المسربة لامتحان اللغة العربية غير صحيحة

27 حزيران 2024
رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، يزور رئاسة أركان قوات السُّلطان المسلحة في سلطنة عُمان

الحنيطي يزور رئاسة أركان قوات السُّلطان المسلحة في سلطنة عُمان

27 حزيران 2024
موجة-حر-9

حالة الطقس: كتلة حارة تؤثر على المملكة اليوم وغدا

27 حزيران 2024
افكار و مواقف

التوقعات بشأن حرب حزب الله إسرائيل

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
ترامب

كيف سيبدو النظام الدولي إذا تحقق نهج "أميركا أولا"؟

ترجمات | منذ18 ساعة
شاب فلسطيني يرشق القوات الإسرائيلية بالحجارة أثناء اقتحامها مخيم الفارعة قرب طوباس في الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

صفحات من كتاب: ما تفعله فلسطين بالعالم

ترجمات |26 حزيران 2024
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب، 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (أرشيفية)

سيطرة إسرائيل على أميركا تزداد قوة فحسب

ترجمات |26 حزيران 2024
جندي إسرائيلي يفحص صورة أثناء تفقد الممتلكات الشخصية في منزل أصابه صاروخ أطلقه حزب الله اللبناني - (المصدر)

ما الذي قد تبدو عليه الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

ترجمات |25 حزيران 2024
"فلسطين ستكون حرة من البحر إلى النهر"، لوحة ضمن حملة المناصرة العالمية لفلسطين - (المصدر)

‏تسليط الضوء على غزة‏

ترجمات |25 حزيران 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

هل يقوض بايدن حكومة نتنياهو الحربية من الداخل؟

ترجمات |25 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
14 copy

قاعد

الديمقراطية 27 حزيران 2024

5dd9fd5b-0e97-4afe-a0f5-8fbe8c42990d copy

تعرفة الكهرباء 26 حزيران 2024

حمزة حجاج- تعرفة الكهرباء

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

البحث عن 21 ألف طفل مفقودين في غزة! 24 حزيران 2024

4177e167-5349-4358-9722-7dbb38e23c57 copy

الدوام بعد إجازة طويلة ! 23 حزيران 2024

حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !
 