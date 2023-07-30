الأحد 30 تموز 2023
النسخة المطبوعة

الأشغال والفوسفات يدرسان خيارات إعادة تأهيل طريق الشيدية

الأشغال والفوسفات يدرسان خيارات إعادة تأهيل طريق الشيدية
الأشغال والفوسفات يدرسان خيارات إعادة تأهيل طريق الشيدية
تفقد وزير الاشغال العامة والاسكان ووزير النقل المهندس ماهر ابو السمن يرافقه رئيس مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات الدكتور محمد ذنيبات، الواقع الحالي لطريق الشيدية، بغية بحث أفضل البدائل لتأهيل الطريق بشكل يناسب أهميته الإقتصادية.اضافة اعلان
واستمع ابو السمن والذنيبات لآراء الفنيين والمختصين حول الخيارات المتاحة والمتمثلة بطرح عطاء لصيانة الطريق وتحسين الطريق القائم أو طرح عطاء لانشاء طرق جديد بديلا عن الطريق الحالي الممتد من مثلث الجفر الى مناجم الشيدية بمحافظة معان.
واطلع المهندس ابو السمن والدكتور الذنيبات، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات المهندس عبدالوهاب الرواد، على التصاميم الأولية للطريق، التي اعدتها الشركة الاستشارية المكلفة بإعداد الدراسات للطريق ومراحل العمل المتوقعة في المشروع.
ابو السمن أكد حرص وزارة الأشغال على تطوير وتحسين الطرق الخارجية، واجراء الصيانة الدورية لها لضمان ديمومتها، وبما يخدم المراكز الاقتصادية والمؤسسات الكبرى اضافة الى خدمة التجمعات السكانية والمجتمعات المحلية.
وقال إن طريق الشيدية سيكون نموذجا للتعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال تشييد طرق حديثة وآمنة، تشكل رافعة للحركة الاقتصادية، وتحقق وفرا على الخزينة العامة وتضمن استدامة شبكة الطرق، وتحافظ على سلامة وأرواح سالكيها، وتخدم المواطنين والقطاعات الاقتصاد.
وبين أبو السمن أن الهدف الرئيسي لمشروع طريق الشيدية هو انشاء طريق جديد يربط منجم الشيدية بالمثلث القديم باتجاه معان، والذي يختصر مسافة بنحو (20)كم قياسا بالطريق الحالي وبالاضافة الى دراسة اعادة تأهيل للطريق القائم بطول (22)كم.
وأعرب المهندس ابو السمن عن تقدير الوزارة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية لهذه المساهمة في تنفيذ المشروع، مؤكدا أهمية الشراكة بين المؤسسات الوطنية المختلفة في هذا المجال.
من جانبه ثمن الدكتور الذنيبات زيارة وزير الاشغال العامة والاسكان، وزير النقل للموقع بهدف الاطلاع على واقع الحال لطريق الشيدية، الذي يعتبر شريان اقتصادي حيوي يخدم المنشئات التابعة لشركة الفوسفات، ويسهل عملية تنقل أبناء المجتمع المحلي من مناطق سكناهم الى مختلف مدن المملكة.
وكشف  عن عزم شركة الفوسفات تمويل مشروع اعادة تأهيل الطريق في اطار مسؤوليتها الاجتماعية، لإنشاء طريق جديد يصل منجم الشيدية بمثلث الجفر موازي للطريق الحالي ليصبح بمسربين، وإعادة تأهيل وصيانة الطريق القائم حاليا، ليصبح الطريق حال الإنتهاء من المشروع باتجاهين وبكلفة اجمالية تتراوح ما بين 22- 26 مليون دينار.
رئيس الوزراء بشر الخصاونة يتحدث خلال جلسة مجلس النواب أمس - (تصوير: ساهر قدارة)

في 6 ساعات وبتعديلات طفيفة.. "النواب" يحسم الجدل ويقر "الجرائم الإلكترونية" 27 تموز 2023

وزير الزراعة خالد حنيفات

الحنيفات يفتتح محطة لإنتاج تقاوي البطاطا في "البحوث الزراعية" 27 تموز 2023

Untitled-1

استراتيجية بيئة مُناخية عربية طموحة لمواجهة أزمة المُناخ 27 تموز 2023

جانب من المباحثات الرسمية بين وزير الخارجية أيمن الصفدي ونظيره البريطاني جيمس كليفرلي أمس-(بترا)

الصفدي: لن نستطيع الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين بلا دعم دولي 27 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه يحذر

نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه يحذر

منذ 29 دقيقة
ديوان الخدمة

ديوان الخدمة ينهي فرز وتدقيق 2298 طلب توظيف للتنافس على وظائف الفئة الثالثة

منذ 47 دقيقة
شعار مجلس النواب - (أرشيفية)

جلسة تشريعية غدا و"قانونية النواب" تشرع بمناقشة "معدل السير"

منذ2 ساعة
دراجات نارية تعبيرية

نواب يطالبون بتقنين استخدام الدراجات النارية باستثناء "توصيل الطلبات"

منذ3 ساعة
شرطة السير

قانونية النواب تبدأ اليوم مناقشة قانون السير

منذ8 ساعة
طقس حار

انخفاض على الحرارة اليوم وطقس حار الاثنين والثلاثاء

منذ8 ساعة
افكار و مواقف

سلطة المصادر الطبيعية والثروات الأردنية

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

التوقعات الغائبة

ماهر أبو طير |اليوم

"العالم الثالث" في عصر الما – بعد - إنسانية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

عقبات تواجه الإصلاح الإداري

سلامة الدرعاوي |اليوم

كيف تبنى الدول؟

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

شيطنة وشيطان!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات | منذ18 ساعة
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات | منذ18 ساعة
Untitled-1

إيفو أندريتش يصور جحيم الاحتلال النازي لبلغراد

ترجمات |28 تموز 2023
نصب تذكاري لبطرس الأكبر في كرونستادت، سانت بطرسبرغ، روسيا – (المصدر)‏

فكرة مجنونة لتحقيق السلام في العالم‏

ترجمات |26 تموز 2023
جنود أميركيون يستطلعون البحر من سطح سفينة حربية في الخليج العربي - (أرشيفية)

مخاطر التصعيد البحري في مضيق هرمز

ترجمات |26 تموز 2023
‏حفل توقيع اتفاقية تصدير الحبوب بين أوكرانيا وروسيا العام الماضي - (أرشيفية)

طي اتفاقية الحبوب قد يؤسس لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا

ترجمات |25 تموز 2023
 