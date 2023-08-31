الأحد 03 أيلول 2023
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"الأعيان" يستكمل دورته الاستثنائية بالمصادقة على "البيانات الشخصية"

الأعيان يقرأون الفاتحة على روح المرحوم جمال الشوابكة أمس - (بترا)
الأعيان يقرأون الفاتحة على روح المرحوم جمال الشوابكة أمس - (بترا)
 صادق مجلس الأعيان على قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، كما عدله مجلس الأعيان. جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الأعيان  برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور هيئة الوزارة.اضافة اعلان
وبذلك أنجز مجلس الأمة (الأعيان والنواب) آخر مشاريع قوانين الدورة الاستثنائية، تمهيدا لرفعه الى جلالة الملك للمصادقة عليه، وبدء سريانه بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويعالج مشروع القانون، الخصوصية وحماية البيانات الشخصية للمواطن الأردني والمقيم عبر ممارسات وضمانات تكفل التحكم في البيانات، وتمنع الاعتداء عليها، كما ينشئ مجلسا لحماية البيانات الشخصية.
وتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي بدأت أعمالها في السادس عشر من تموز/ يونيو الماضي، مشاريع قوانين: الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والملكية العقارية، والجرائم الإلكترونية، والسير، والشركات، والمحاكم الشرعية، وإلغاء قانون اتفاقية لإنتاج البترول في منطقة الجفر، وحماية البيانات الشخصية.
وفي بداية الجلسة وقف أعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على روح العين المرحوم  جمال الشوابكة الذي وافته المنية الاثنين الماضي.
ونعى الفايز المرحوم الشوابكة، مستذكرا مناقبه وعطاءه للوطن وقيادته الهاشمية في مختلف المواقع التي عمل بها، مشيرا الى أن الفقيد كان قامة وطنية كبيرة وعنوانا للعطاء والتضحية، ومن المشهود لهم بنقاء السريرة والانتماء الوطني الصادق.
كما أعرب عن شكره لأعضاء المجلس ورؤساء ومقرري وأعضاء اللجان على جهودهم الكبيرة التي بذلوها لإنجاز تشريعات الدورة الاستثنائية كافة، كما شكر الحكومة ومجلس النواب على تعاونهم الدائم والمستمر مع مجلس الأعيان.
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