الإثنين 16 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأعيان يقدم 50 ألف دينار دعما لغزة

مبنى مجلس الأعيان - (أرشيفية)
مبنى مجلس الأعيان - (أرشيفية)
قدم مجلس الأعيان اليوم الاثنين، مبلغ 50 ألف دينار من صندوق المسؤولية الاجتماعية الخاص بأعضاء مجلس الأعيان، كمساعدات إنسانية طارئة دعما للأشقاء في قطاع عزة، من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية للإغاثة والتنمية، إذ جاء هذا التبرع بتوجيهات من رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز.اضافة اعلان

وقال الفايز، إن المجلس يوّلي أهمية خاصة للعمل الاجتماعي والإنساني، وهذا التبرع يأتي في إطار دور أعضاء المجلس، في تعزيز العمل الإنساني والتكافل الاجتماعي، وانطلاقا من روح التضامن التي تجمع الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني.

وبين أن هذا التبرع المتواضع، تم من خلال المبالغ المالية المقتطعة بشكل ثابت وشهري، من المكافأة الشهرية للأعيان، دعما لصندوق المسؤولية الاجتماعية الخاص بهم في المجلس، والذي تم إنشاؤه في العام 2017، حتى يكون للأعيان دور في التكافل الاجتماعي في المجتمع، وقد سبق وأن تم تقديم مئات الآلاف دعما للعديد من المؤسسات الأردنية، وبخاصة صندوق دعم أسر الشهداء في القوات المسلحة ولمؤسسة الحسين للسرطان والمؤسسات الطبية ووزارة التنمية الاجتماعية لدعم الأسر المحتاجة، إضافة إلى مختلف الجهات التنموية والاجتماعية والتعليمية والأندية الثقافية والشبابية والاتحادات النسائية.
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