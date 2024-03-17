الأحد 17 آذار 2024
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الأعيان يقر معدل أصول المحاكمات المدنية كما ورد من النواب

مجلس الأعيان - (أرشيفية)
مجلس الأعيان - (أرشيفية)
أقر مجلس الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية كما ورد من مجلس النواب، في جلسته اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس بالإنابة الدكتور عبدالله النسور، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.اضافة اعلان

ويرفع مشروع القانون، قيمة الدعاوى التي يجوز الطعن في أحكامها أمام محكمة التمييز، من 10 آلاف إلى 20 ألف دينار، بالإضافة إلى الدعاوى غير القابلة للتقدير، بهدف تخفيف العبء على محكمة التمييز في ضوء الحجم الكبير من الدعاوى الحقوقية الواردة إليها، وللحد من الطعون غير المبررة أو التي هدفها المماطلة والتسويف.

كما صادق المجلس على قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019 كما عدله مجلس الأعيان.

وفي بداية الجلسة، رفع النسور إلى مقام جلالة الملك، وسمو ولي العهد، وإلى الأسرة الأردنية، أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى- عز وجل- أن يعيده على الجميع باليمن والخير والبركة.
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