الثلاثاء 25 تموز 2023
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الأمانة: بدء إعادة تأهيل الشوارع نهاية أيلول

أمانة عمان الكبرى
أمانة عمان الكبرى
 تبدأ أمانة عمان الكبرى أواخر الشهر القادم المرحلة الثانية من خطتها لإعادة تأهيل الشوارع الشريانية والرئيسية وفقا للخطط المعدة لهذه الغاية، بحسب مدير صيانة الطرق في الأمانة، المهندس وليد العموش.اضافة اعلان
وقال العموش إن الأمانة تعمل بشكل مستمر على تنفيذ مراحل تعبيد ورصف وصيانة الطرق ضمن حدودها وبالموازنة المرصودة لذلك والمقدرة بـ15 مليون دينار للشوارع والأحياء الداخلية حتى نهاية العام الحالي.
وأوضح العموش أن كوادر الأمانة تعمل أيام الجمع ليلا على تعبيد وصيانة طرق داخل حدود الأمانة، إذ تم الانتهاء مؤخرا من تعبيد وصيانة شارع الدستور في منطقة حي نزال.
وتابع: و أن العمل ضمن الخطط المعدة مسبقا يتزامن أيضا مع تنفيذ الخطط الخاصة بمناطق الأمانة جميعها، إذ تقدر قيمة جميع الأعمال بـ 15 مليون دينار سنويا.
واستكملت الأمانة الشهر الماضي، عمليات تأهيل وتعبيد طرق في العاصمة، ضمن خططها للمرحلة الأولى لإعادة تأهيل الشوارع الشريانية والرئيسية، وفق ما أفاد العموش.
وقدرت المساحة المستهدفة في المرحلة الأولى التي بدأتها الأمانة في نيسان الماضي بحسب تصريح سابق للعموش
بحجم 436 ألف متر مربع وبتكلفة إجمالية وصلت إلى مليونين و180 ألف دينار.
وشملت المرحلة الأولى والتي نفذت في مناطق شرق وجنوب العاصمة، شوارع (الفروسية، القدس، الجسور العشرة، والأمير الحسن، وعلي بن أبي طالب (راس العين)، وعبدالمنعم رياض، ونزول المهاجرين باتجاه راس العين.
وتتم أعمال التعبيد ما بين الساعة 12 ليلا حتى الساعة 6 صباحا تجنبا لوقوع ازدحامات مرورية، وبالتنسيق مع إدارة السير بالخصوص؛ كون طبيعة العمل تتطلب إغلاقا جزئيا أو كليا في بعض الشوارع.
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