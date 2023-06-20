الأربعاء 21 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

الأمانة: تحديات تؤثر على النمو الاقتصادي والحضري لمدينة عمان وقاطنيها

مشهد عام للعاصمة عمان-(تصوير: أمير خليفة)
مشهد عام للعاصمة عمان-(تصوير: أمير خليفة)
 قال مدير المدينة في أمانة عمان الكبرى المهندس أحمد الملكاوي، أن مدينة عمان تواجه تحديات أثرت على نموها الاقتصادي والحضري، لكن ذلك لم يمنع الأمانة من تعاون ودعم الشركاء، لتعزيز قدراتها في بناء مدينة منعة ومستدامة قابلة للحياة.اضافة اعلان
وأضاف الملكاوي، أن ما شهدته عمان من تغيرات في العمل البلدي والحضري، اقتضت إعادة النظر بآلية التخطيط الإستراتيجي، وإدماج أهداف التنمية المستدامة في السياسات والإستراتيجيات، لتحسين وتطوير المدينة، كإستراتيجية منعة عمان، وخطتي: عمان للتغير المناخي وعمان مدينة خضراء، وخريطة طريق عمان مدينة ذكية، وإطلاق الخطة الإستراتيجية للأعوام 2022-2026، والتي تركز أساسا على النقل العام، والتغير المناخي والحفاظ على التنوع البيئي، وإدارة نفايات البلدية، والتخطيط الحضري، وتعزيز دور المواطن والمشاركة المجتمعية والتشاركية.
ونوه الملكاوي الى أن مشروع الباص سريع التردد، مثال حي على التكامل بين مجالات الطاقة والنقل والتخطيط الحضري، اذ تطمح الأمانة عبره لتعزيز شبكة النقل العام في المدينة، وما يتبعه من تأثير بتخفيض انبعاثات الكربون، وفق دراسة الأثر البيئي للمشروع، كما تعمل فرق الأمانة لدراسة المخطط الحضري، حول مسار المشروع لتطوير بنية تحتية خضراء متكاملة، داعمة لبرامج الاستثمار والتطوير في مجال التخطيط الحضري.
وقال إن عمان من أسرع المدن العربية في النمو والتطور، باعتبارها مركزا حضريا واقتصاديا وتنمويا، برغم أنها تواجه تحديات بيئية واقتصادية وحضرية، كالنمو السكاني المتزايد نتيجة لموجات اللجوء المتكررة وآثار التغير المناخي.
وأضاف أن الأمانة، تسعى لتقديم حلول مبتكرة لهذه التحديات المعقدة، وتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل وبنية تحتية متطورة للمدينة، مع حماية البيئة لتحقيق مستقبل آمن ومثمر للمدينة.
وقال إن الأمانة، تسعى لتحسين أدائها ورفع مستوى خدماتها بربط خططها الإستراتيجية مع الأهداف الوطنية وأهداف التنمية المستدامة والخطة الحضرية الجديدة، عبر صياغة السياسات وتقديم خطط وإستراتيجيات حضرية شمولية، ضمنتها مرتكزات رئيسية وذات أولوية للمدينة وفي مقدمتها النقـل العـام، والتغير المناخي والحفاظ على البيئة، والتخطيط الحضري للمدينة، وتعزيز دور المواطن والمشاركة المجتمعية.
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