الأحد 24 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمانة تدعو للاستفادة من قرار إعفاء الغرامات قبل نهاية العام

مبنى أمانة عمان
مبنى أمانة عمان
دعت أمانة عمان الكبرى الاخوة المواطنين للاستفادة من قرار مجلس الوزراء بإعفاء المكلفين مما نسبته 70 بالمئة من الغرامات المترتبة عليهم في حال تسديد الضرائب والرسوم والعوائد والبدلات المستحقة حتى نهاية يوم 31/12/2023.اضافة اعلان

وبينت امكانية الدفع الكترونياً دون الحاجة لمراجعة الأمانة من خلال 
موقع أمانة عمان www.amman.jo ، او ( إي فواتيركم ) ، او من خلال حساب المكلف البنكي ، والبطاقات الإئتمانية ، ومحافظ الموبايل الالكترونية ، او نقداً من خلال أكشاك ونقاط بيع إي فواتيركم والبنوك أو شركات الصرافة المعتمدة . 

واكدت الامانة جاهزيتها لاستقبال الاستفسارات بالخصوص من خلال الاتصال على هواتف مركز اتصال امانة عمان على الرقم 102 او الرقم 117180

وكانت الامانة عكست تطبيق قرار مجلس الوزراء على أنظمتها الإلكترونية، بما يتيح أمام المكلفين الراغبين بالاستفادة من قرار الإعفاء من الغرامات بنسبة 70 بالمئة الاستعلام والدفع.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
قضاء - (تعبيرية)

حبس موظف 3 سنوات بجرم الكسب غير المشروع

منذ 26 دقيقة
ضرب الرجل لزوجته «مبرر».. ربع سكان العالم يؤيد

تمكين: 248 شكوى مُتعلقة بالعنف والتحرش في أماكن العمل

منذ 58 دقيقة
شعار مجلس النواب - (أرشيفية)

“مالية النواب” تناقش موازنة الأشغال والتخطيط

منذ3 ساعة
أمطار غزيرة في عمّان - (أرشيفية للغد)

المملكة تبقى اليوم تحت تأثير بقايا الكتلة الباردة والرطبة

منذ4 ساعة
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة يلتقي مع عدد من الشابات والشباب أعضاء الدورة الثانية لمشروع "مجلس شباب 21"

الحكومة: الناخب سيحدد شكل مجلس النواب المقبل

منذ20 ساعة
ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي

الصفدي يزور قطر لتكثيف جهود وقف الحرب

23 كانون الأول 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

مم أخاف؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

توظيف مقصود لخسائر الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

المغالطة في فهم "الحضارة"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

المنح الخارجية في موازنة 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

ملهى الرعيان

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
أهالي الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ‏‏الانتظار الذي لا نهاية له – (المصدر)

‏إسرائيل لا تعرف ما تفعله بشأن الأسرى في غزة ‏

ترجمات | منذ14 ساعة
تاريخ "حي الشجاعية" المقاوٍم الذي يجهله الصهاينة - (أرشيفية)‏

سر "الشجاعية" – الحي الغزي الباسل الذي لا تستطيع إسرائيل كسره

ترجمات | منذ14 ساعة
1703201597110113500

حملة القصف الإسرائيلية الفاشلة على غزة

ترجمات |22 كانون الأول 2023
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

موت إسرائيل‏

ترجمات |20 كانون الأول 2023
1702890908384254200

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-3)

ترجمات |18 كانون الأول 2023
1702890908454254400

كيف نرثي كل أطفال غزة؟

ترجمات |18 كانون الأول 2023
 