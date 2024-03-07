الأمانة تطلق 13 مسارا سياحيا في عمان

اضافة اعلان

وتشمل المسارات التي تم إعلان إطلاقها خلال ورشة عمل (سياحة المدينة وآفاق المستقبل: "مسار الإيلاف القرشي التجاري، مسار درب المعمودية/ طريق الحج المسيحي، مسار الخط الأردني - الحجازي والثورة العربية الكبرى، مسار قدوم الملك عبدالله الأول عام (1921)، مسار ممشى عمان، مسار الأبراج العمونية، مسار الخليفة عمر بن الخطاب من مكة إلى عمان ‘إلى القدس، مسار الساعات الشمسية، مسار الشارع الروماني عمان/ قادما من (جرش)، مسار الكهوف التاريخية والمباركة، مسار فتية كهف الرقيم - أبو علندا كرنفال الرقيم الدولي مستقبلا، مسار نهر عمان، مسار عمان للمغامرات، مسار السياحة الثقافية والتراثية جبل اللويبدة/ جبل عمان".وقال الهملان: "تحتفل أمانة عمان في هذه الأيام بيوم المدينة الذي يصادف 2 آذار ويتزامن هذا العام مع مناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وان الورشة ستبحث جذب السياحة في مدينة عمان وتبادل الأفكار والتطلعات المستقبلية السياحية للمدينة".وأوضح أن مدينة عمان تتمتع بالعديد من المزايا التي تجعلها مدينة جذب سياحي وتحوي أنماطاً سياحية ثقافية ودينية وتراثية وتاريخية وأثرية، فضلا عن طبيعة المناخ المعتدل الذي يجعلها واجهة سياحية.وأشار الهملات إلى أن الأمانة تعمل مع الشركاء على العديد من المشاريع التي تساهم في التنمية الحضرية والسياحية؛ مثل تطوير مشروع الساحة الهاشمية وتأهيل موقع جبل القلعة وموقع أهل الكهف، وأطلقت 13 مسارا سياحياً في عمان وهي متاحة على مستكشف أمانة عمان، فضلاً عن عقد العديد من الفعاليات والأنشطة السياحية التي تهدف إلى تشجيع السياحة الداخلية والخارجية ودعم المؤرخين والمؤلفين المهتمين بالسياحة الأردنية.من جانبه، قال عضو مجلس الأمانة عن منطقة وادي السير الدكتور محمد المهيرات إن الأردن يضم مناطق طبيعية تاريخية وحضارية جعلت منه معلماً سياحياً مميزاً.وأشار إلى دور أمانة عمان في تطوير السياحة بالمدينة من خلال توفير البنية التحتية كتحسين الطرق ووسائل النقل والمرافق السياحية والخدمات اللازمة لدعم قطاع السياحة وتعزيز جاذبية المدينة للزوار.وبين مدير مشروع المسارات السياحية المهندس محمد أبو زيتون أن الأمانة أطلقت المشروع قبل سنتين ونلمس الإنجازات على أرض الواقع، لافتا إلى أن عمان تعتبر مهد المسارات وتمتاز بتنوع جغرافي وهي زاخرة بالمواقع التراثية والأثرية.وأوضح أن المسارات التي تم إطلاقها موثقة بأدلة علمية ومربوطة على دائرة نظم المعلومات الجغرافية وسيتم العمل على تطوير البنية التحتية لهذه المسارات بما يعزز من عملية الجذب السياحي لها.من جانبه، قال خبير السياحة والآثار الدكتور محمد وهيب "نستند في عملية التطوير السياحي إلى قواعد البحث العلمي وخطة عمل شاملة، وبدأنا في مرحلة متطورة بإصدار دليل ومسار وخارطة لكل منطقة في الأمانة".وأشار إلى أنه سيتم إصدار الخارطة الشاملة السياحية مثبت عليها المسارات بالتعاون مع المركز الجغرافي الملكي، وأنه سيتم إطلاق كرنفال الرقيم في أبو علندا الذي يلقى ترحيبا ومشاركة خارجية واسعة للتعرف على هذا المسار.من جهته، لفت مدير المخطط الشمولي في الأمانة المهندس أيمن النجداوي إلى أن الأمانة تعمل على دراسات لمسارات ممرات خضراء في أمانة عمان، فيما عرض المهندس طارق كعوش من مديرية الطرق مشاريع البنية التحتية التي ساهمت في تحسين الحركة على طول المسارات.ولفت رئيس اتحاد الكتاب والادباء عليان العدوان ان التعاون القائم مع الامانة دفع الاتحاد لتشكيل لجنة سياحية ينبثق عنها عقد مؤتمرات وورش عمل بالخصوص ، فيما اشار رئيس اتحاد المورخين الاردنيين سعد سلامة الى ان عمان تعتبر منذ القدم مركزاً تجارياً تزخر بكافة المقومات .وشارك الدكتور غسان عويس بكلمة عن مبادرات وطروحات لسياحة المدينة ، والدكتور محمود عبد العزيز بورقة عن عمان من اقدم المستقرات العالمية / مصادر السياحة ، والمهندس محمود الغوانمة عن اسهامات دائرة المعلومات الجغرافية في مستقبل سياحة المدينة ، ومعاذ الحديد الذي تحدث عن هوية مدينة عمان بتاريخها العريق وحاضرها الزاخر بالانجاز ، وايمان البو عن مديرية الموارد البشرية في الامانة التي تحدثت عن تاهيل الكفاءات ومستقبل التطوير الحضري