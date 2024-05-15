الأربعاء 15 أيار 2024
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الأمانة تعلن الفائزين بجائزة حبيب الزيودي للشعر

جانب من تسليم الجوائز للشعراء الفائزين بجائزة حبيب الزيودي للشعر
جانب من تسليم الجوائز للشعراء الفائزين بجائزة حبيب الزيودي للشعر
أعلنت أمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، في حفل ثقافي أقيم بمدرج الأمير الحسن بن طلال في الجامعة الأردنية، نتائج جائزة حبيب الزيودي للشعر في دورتها الثالثة للعام 2023، برعاية رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات وحضور نائب مدير المدينة للتنمية المجتمعية في الأمانة حاتم الهملان، مندوباً عن أمين عمان.اضافة اعلان

وسلم عبيدات والهملان الجوائز للشعراء الفائزين بالجائزة التي تحمل اسم الشاعر الأردني الكبير الراحل حبيب الزيودي، تقديراً وتكريماً لهذه القامة الوطنية التي قدمت الكثير في مجال الشعر من قصائد في حب الوطن والانتماء.

واستذكر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات في كلمته مناقب الفقيد الراحل حبيب الزيودي ورسالته الثقافية والفكرية، مثمناً إبداع الشباب الذين يقولون شعراً ويكتبون أدباً، ليكملوا دربًا ابتدأه عرار واستكمله حبيب.

وأضاف عبيدات: "في الشعر ليس هنالك خاسر، حتى وإن رحل حبيب، فقوة رسالته التي قدمها باقية، تلك التي تمثلت في عطائه"، معرباً عن شكره لأمانة عمّان على هذه الالتفاتة الكريمة التي فيها من الوفاء الشيء الكبير بتنظيمها لهذه الجائزة باسم الراحل حبيب الزيودي.

من جانبه، قال رئيس لجنة التحكيم مدير مركز اللغات في الجامعة الأردنية الدكتور إسماعيل السعودي إن الشعر سيد الجهات، وأصل البدايات وأجمل النهايات، واصفاً الشاعر الراحل بأنه كان أصفى من المياه في الينابيع، فمرّ كنعمة إلهية على سنديان العالوك، يشرق على الياسمين فيتضاعف بياضه، ويلقي على الليل سمرته لتشرق النهارات، ويغازل دحنون القرى لتصبغ به وجنات النساء.

ووجّه السعودي الشكر لأمانة عمّان وهي تحتفي بالإبداع والمبدعين، وتخصص جائزة لحبيب الزيودي، وللجامعة الأردنية الوفية للقيم والمثل العليا، والحارسة للإبداع والمبدعين التي تفتح بابها وقلبها لكل صاحب موهبة ورؤية وإنجاز وهي تكمل ستينيّتها بكل بهاء وألق وحضور، متقدمةً في تصنيفاتها العالمية.

وفاز في المركز الأول عن فئة أفضل ديوان شعري الشاعر لؤي عبدالله عن ديوانه (تولى إلى الظل)، وفي المركز الثاني الشاعر محمد حجازي عن ديوان (شهد نساء)، وفي المركز الثالث الشاعر حسن جلنبو عن ديوان (وشهد شاهد من أهله) .

وعن فئة قصائد الشعر الفصيح، فاز بالمركز الأول الشاعر بشار خمايسة بقصيدة (ما روته الريح)، وفي المركز الثاني الشاعرة وفاء جعبور بقصيدة (مرثيه للغياب)، وفي المركز الثالث الشاعر محمد العجارمة عن قصيدة (شجن لوجيا) .

وحصل على المركز الأول عن فئة قصائد الشعر النبطية الشاعر هاني العلي بقصيدة (يا كم أنثى)، وفي المركز الثاني الشاعر عبدالباسط بني عطية بقصيدة (سواليف الفرح)، وفي المركز الثالث مناصفة الشاعر إبراهيم السواعير بقصيدة (محرر الديسك) والشاعرة ليانا الرفاعي بقصيدة (سحر رم) .

وفاز عن فئة الشعراء العرب المقيمين في الأردن الشاعر أحمد عبدالغني من جمهورية مصر العربية عن قصيدة (الحالم) .

وقال مدير المرافق والبرامج الثقافية في الأمانة عبدالهادي راجي المجالي إن جائزة حبيب الزيودي للشعر تشرف عليها الأمانة من خلال دائرة المرافق والبرامج الثقافية، كجائزة دورية لتشجيع الحركة الشعرية في الأردن من خلال البحث عن المواهب الصاعدة بين الجيل الشاب وحثهم على تنمية مواهبهم في أجواء تنافسية محفزة.

وأضاف المجالي أن المسابقة تنظم سنوياً، وحددت في هذه الدورة ثلاثة مجالات للشعراء الأردنيين، ومجالا آخر للشعراء العرب المقيمين في الأردن.

وتضمنت الجائزة لهذه الدورة ثلاث جوائز لأفضل ديوان شعري، على أن يكون ديوانا منشوراً وليس مخطوطاً، وأن يكون صدر خلال الأعوام 2021 أو 2022 أو 2023، وأن لا يكون الديوان فاز بأي جائزة محلية أو عربية سابقة، ويتنافس على هذه الجائزة أردنيون.

أما المجال الثاني للجائزة؛ فهو لأفضل قصيدة فصيحة، وفتح باب التنافس عليها للشعراء الشباب الأردنيين ممن لم يتجاوزوا 40 عاماً، بينما يتناول المجال الثالث للجائزة أفضل قصيدة نبطية خصصت للأردنيين.

فيما خصصت جائزة واحدة ضمن جائزة حبيب الزيودي للشعراء العرب المقيمين في الأردن، عن أفضل قصيدة، على أن لا تكون قد فازت مسبقاً بجائزة أخرى.

وفي نهاية الحفل الذي تخلله عرض قدمته فرقة المعهد الوطني للموسيقى بمجموعة من الأغاني التراثية والوطنية والقصائد المغناة للشاعر حبيب الزيودي، سلم عبيدات الشهادات التقديرية لأعضاء لجنة التحكيم.
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