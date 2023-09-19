الثلاثاء 19 أيلول 2023
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الأمانة تعلن جاهزية المناهل والعبارات لأمطار الشتاء

الأمانة تعلن جاهزية المناهل والعبارات لأمطار الشتاء
الأمانة تعلن جاهزية المناهل والعبارات لأمطار الشتاء
باشرت فرق أمانة عمان منذ بداية فصل الصيف الحالي بتنظيف مجاري السيول والأودية المفتوحة، وعملت منذ مطلع العام الحالي على تأهيل وتنظيف خطوط تصريف مياه الأمطار والعبارات الصندوقية.اضافة اعلان

وقال المدير التنفيذي للطرق المهندس وليد العموش إن الأمانة نفذت على مدار العام الحالي مشاريع بنية تحتية لتعزيز شبكة تصريف مياه الأمطار والعبارات الصندوقية ضمن الخطط التنفيذية وخطط وملاحظات مناطق الأمانة.

وأضاف العموش أن أبرز المشاريع لتعزيز شبكات تصريف مياه الأمطار هي تنفيذ خطوط عبارات أنبوبية في منطقة أحد، وعبارات أنبوبية في منطقة المقابلين- دوار الحويان وحي أبو الراغب، وعبارات أنبوبية في شارع البنيات، وعبارات صندوقية في شارع الأميرة مقبولة مع شارع البنيات.

وتابع: كما نفذت الأمانة في منطقة وادي السير/ عراق الأمير عبارات صندوقية، وفي منطقة ماركا/ شارع الجيش قرب بن العميد عبارات أنبوبية.

ولفت العموش إلى أن الأمانة نفذت أعمال صيانة وتأهيل لعبارة سقف السيل- شارع قريش.

وأشار إلى أن فرق الأمانة عملت استعداداً لموسم الشتاء على تفقد وصيانة المضخات في الإنفاق والمولدات الكهربائية، وتجهيز الكوادر البشرية والفنية العاملة على خطة الطوارئ مع تجهيز المعدات والآليات وتفقدها وصيانتها.
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