الإثنين 22 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من مساء اليوم

مبنى أمانة عمان - (أرشيفية)
مبنى أمانة عمان - (أرشيفية)
اعلنت امانة عمان حالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من مساء اليوم الإثنين  للتعامل مع الحالة الجوية.

وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد الى غرفة طوارئ تلاع العلي ، داعياً المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ).اضافة اعلان

ودعت الامانة إلى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

والى ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

وتهيب أمانة عمان بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
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