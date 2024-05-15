الأمانة: عكس الإعفاء من غرامة المسقفات والمعارف على الأنظمة الإلكترونية

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ويأتي شمول الأعفاء من غرامة ضريبتي المسقفات والمعارف استناداً لقرار رقم 3 الصادر عن اللجنة المشكلة حسب المادة 6 من قانون العفو العام برئاسة رئيس محكمة التمييز والذي أظهر بعد الدراسة لكافة الغرامات بأنها معفاة حسب قانون العفو العام ومن ضمنها غرامة المسقفات والمعارف.