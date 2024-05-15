الأربعاء 15 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمانة: عكس الإعفاء من غرامة المسقفات والمعارف على الأنظمة الإلكترونية

أمانة عمان - (أرشيفية)
أمانة عمان - (أرشيفية)
أعلنت أمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، إنجاز أتمتة الأعفاء الخاص بغرامات ضريبتي الأبنية والأراضي (المسقفات) والمعارف وعكسها على أنظمة خدماتها الإلكترونية، وأن كافة خدمات الأمانة الإلكترونية بما فيها الدفع الإلكتروني متاحة أمام المواطنين. وفقاً للناطق الإعلامي للأمانة الدكتور ناصر الرحامنة. اضافة اعلان

ويأتي شمول الأعفاء من غرامة ضريبتي المسقفات والمعارف استناداً لقرار رقم 3 الصادر عن اللجنة المشكلة حسب المادة 6 من قانون العفو العام برئاسة رئيس محكمة التمييز والذي أظهر بعد الدراسة لكافة الغرامات بأنها معفاة حسب قانون العفو العام ومن ضمنها غرامة المسقفات والمعارف.
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