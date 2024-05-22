الأمانة: مواقع بديلة لأصحاب البسطات مجانا

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وبينت الأمانة أنه بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة للمخالفين استجاب عدد كبير بتصويب الأوضاع، فيما تعاونت الأمانة مع الأجهزة الأمنية بإزالة باقي المخالفات ضمن الأطر القانونية.ويأتي تنفيذ حملات الإزالة التي بدأت من وسط البلد (شارع قريش) وفي شارع الأردن ومنطقة الوحدات بعد رصد واستقبال شكاوى من أصحاب المحلات والتجار من تواجد البسطات، إضافة إلى توفير السلامة العامة وفتح الطرق للحركة المرورية على سعتها التنظيمية مع توفير السلامة للمشاة بفتح الأرصفة بإزالة العوائق عنها.وأشارت الأمانة إلى أن كثيرا من المواقع كانت تؤجر من قبل أشخاص ليسوا مالكين لها، علماً أنها مرافق عامة.وأكدت أن العمل جارٍ مع تجار وأصحاب البسطات في مجمع المحطة لتصويب الوضع، وأنه تم إعطاء مهلة لتصويب الأوضاع والاتفاق معهم على إعادة المظهر الحضاري للمجمع بإزالة المخالفات كافة.وبينت الأمانة أنه تم تجهيز مواقع بديلة لأصحاب البسطات متاحة للاستخدام مجاناً دون مقابل.