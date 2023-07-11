الأربعاء 12 تموز 2023
النسخة المطبوعة

"الأمم المتحدة": الزراعة الرقمية لمواجهة تغير المناخ

مزرعة تستخدم التكنولوجيا الرقمية في الأغوار -(أرشيفية)
مزرعة تستخدم التكنولوجيا الرقمية في الأغوار -(أرشيفية)
 أجمع مسؤولون رفيعو المستوى وممثلون عن الأمم المتحدة وخبراء في الأعمال الزراعية، على تأكيد الحاجة لوضع الحلول الرقمية في قلب التحول الزراعي نحو أنظمة أغذية زراعية، أكثر شمولاً واستدامة وكفاءة ومرونة، وسط تحديات تغير المناخ المتزايدة.اضافة اعلان
جاء ذلك خلال منتدى حلول الزراعة الرقمية 2023، الذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات، بالتعاون مع الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية وCGIAR لدراسة وتقديم أدوات طويلة الأجل، تساعد على إجراء التحول الزراعي الرقمي أمس.
سمو الأميرة بسمة بنت علي، سفيرة منظمة الأغذية والزراعة للنوايا الحسنة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا قالت إن "الزراعة الرقمية لديها القدرة على مساعدة صغار المزارعين على أن يصبحوا أكثر قدرة على الصمود وتحسين سبل معيشتهم. ومع ذلك، هناك حاجة إلى شراكات وحوافز فعالة، للحفاظ على نظام بيئي رقمي شامل".
وقال مساعد المدير العام للمنظمة وممثلها الإقليمي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا عبد الحكيم الواعر "علينا تحديد حلول الزراعة الرقمية الوطنية وتطويرها واستدامتها، لإفادة المجتمع الزراعي وضمان عالم آمن غذائياً، يفيد العمود الفقري لمنتجي الأغذية لدينا، وهم أصحاب الحيازات الصغيرة والمزارعين الأسريين في جميع أنحاء منطقتنا".
ومن المعروف، أن موارد الأراضي والمياه في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا محدودة وتواجه ضغوطاً شديدة، اذ تشير توقعات تغير المناخ إلى مزيد من الجفاف والظواهر المتطرفة. وفي ضوء ذلك، هناك حاجة إلى نهج تحولي لدعم أنظمة الإنتاج الزراعي، لتصبح أكثر إنتاجية وأكثر استدامة لمواجهة هذه التحديات.
وتعمل المنظمة والاتحاد الدولي للاتصالات مع البلدان الأعضاء، على تطوير دليل استراتيجية الزراعة الإلكترونية، وهو إطار لنهج شامل لتحديد وتطوير وتنفيذ الحلول الرقمية الوطنية للزراعة، يجري تنفيذه الآن في أكثر من 20 دولة.
مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في الاتحاد الدولي للاتصالات عادل درويش، قال "لكي تكون الزراعة الرقمية مستدامة وفعالة، يجب اعتماد نهج حكومي متماسك، مع استكماله بمدخلات من قطاعات المجتمع، إذ يلعب أصحاب المصلحة من القطاعين الرقمي والزراعي، أدواراً مهمة في هذا المجال، ويجب أن يوجهوا ويدفعوا للأمام عبر استراتيجية الزراعة الرقمية الوطنية، فالاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الأغذية يتعاونان معاً، لمساعدة البلدان العربية على اعتماد مثل هذه الاستراتيجيات، لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية".
وتضمن الشراكات العالمية للمنظمة والاتحاد وCGIAR التزام المنظمة بتنفيذ استراتيجيتها للعلم والابتكار في المنطقة، مع تلبية الاحتياجات الملحة لأعضائها في المنطقة.
وخلال منتدى حلول الزراعة الرقمية 2023، سلطت المناقشات الضوء على الحاجة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لسد الفجوة بين الباحثين الزراعيين والمرشدين الزراعيين والمزارعين، وبالتالي تعزيز الإنتاج والإيرادات الزراعية. بالإضافة للتركيز على الإمكانات التحويلية لتكنولوجيا الاستشعار عن بعد وأجهزة الاستشعار بإحداث ثورة في ممارسات إدارة المياه وتعزيز الزراعة المستدامة في المنطقة. 
وبالمثل، جرى إيلاء أهمية للخدمات المالية الرقمية والتسويق والتأمين الزراعي، باعتبار أن لها القدرة على تعزيز الشمول المالي والربحية وشبكات الأمان للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.
واستضاف المنتدى معرضاً لعرض الممارسات المبتكرة من القطاعين العام والخاص، والتي صممت ونفذت وروج لها بنجاح، للاستجابة لبعض التحديات الرئيسة التي تواجهها المنطقة.
ويُعقد منتدى الحلول الزراعية الرقمية في عمان، الأردن في الفترة من 11 إلى 13 الشهر الحالي، ويمهد الطريق لمنتدى العلم والابتكار 2023 الذي تستضيفه المنظمة  في تشرين الأول (أكتوبر)، ويعقد هذا العام تحت شعار "العلم والابتكار من أجل لعمل المناخي"، بما يتماشى مع الموضوع الرئيسي لمنتدى الغذاء العالمي  وهو "تحول أنظمة الأغذية الزراعية يسرع العمل المناخي".
وسيركز المنتدى، على تعزيز إمكانية الوصول إلى أنسب تقنيات المناخ والممارسات المبتكرة والمعرفة المحلية في أنظمة الأغذية الزراعية، للتكيف مع تغير المناخ وتعزيز القدرة على الصمود في وجهه والتخفيف من آثاره.
رابطة الكتاب الأردنيين

"الكتاب الأردنيين" تدخل العالم الرقمي بموقع ومنصات خاصة بأعضائها منذ3 ساعة

طلبة توجيهي يتقدمون لأحد الامتحانات - (أرشيفية)

291 مخالفة في "التوجيهي".. وترجيح إعلان النتائج الشهر المقبل منذ3 ساعة

الأمير الحسن يتحدث في الجامعة الأردنية أمس-(بترا)

الأمير الحسن: أهمية التمكين القانوني للفقراء والوصول للعدالة وسيادة القانون والحقوق منذ3 ساعة

مخدرات مضبوطة على الحدود خلال محاولات تهريب سابقة -(بترا)

المشاركة الأردنية في التحالف الدولي خطوة مهمة لمكافحة المخدرات الصناعية منذ3 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
طلاب في الساحة الرئيسة داخل الجامعة الأردنية-(أرشيفية)

دراسة: 71 % من طلبة "الأردنية" لا يملكون وعيا كافيا عن "العنف الاجتماعي" 

منذ3 ساعة
طقس حار

كتلة حارة وجافة تشهدها المملكة.. و"الأمن العام" تحذر

منذ3 ساعة
المركز الوطني للأوبئة والأمراض السارية

مذكرة تفاهم بين "الوطني للأوبئة" ومراكز أميركية للسيطرة على الأمراض

منذ3 ساعة
Untitled-1

خطة لدعم الاقتصاد الدائري في قطاع الإنشاءات.. خفض الكربون وتعزيز البيئة

منذ3 ساعة
Untitled-1

مشاريع ممولة دوليا لتوفير بيئة عمل لائقة للمرأة ضمن الإستراتيجية الوطنية

منذ3 ساعة
قلة نوم الأطفال في العطل المدرسية تضر بتطورهم العصبي والإدراكي

قلة نوم الأطفال في العطل المدرسية تضر بتطورهم العصبي والإدراكي

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

تصغير أكتاف.. لماذا؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

تهديدات على الأمن الوطني الأردني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هذه العقدة التي تستحكم بنا

ماهر أبو طير |اليوم

نون الغواية

نادر رنتيسي |اليوم

انهيار السلطة "زعتري 2"

سائد كراجة |اليوم

الحكومة والرياضة

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات | منذ3 ساعة
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
 