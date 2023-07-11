"الأمم المتحدة": الزراعة الرقمية لمواجهة تغير المناخ

عبد الله الربيحات

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أجمع مسؤولون رفيعو المستوى وممثلون عن الأمم المتحدة وخبراء في الأعمال الزراعية، على تأكيد الحاجة لوضع الحلول الرقمية في قلب التحول الزراعي نحو أنظمة أغذية زراعية، أكثر شمولاً واستدامة وكفاءة ومرونة، وسط تحديات تغير المناخ المتزايدة.جاء ذلك خلال منتدى حلول الزراعة الرقمية 2023، الذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات، بالتعاون مع الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية وCGIAR لدراسة وتقديم أدوات طويلة الأجل، تساعد على إجراء التحول الزراعي الرقمي أمس.سمو الأميرة بسمة بنت علي، سفيرة منظمة الأغذية والزراعة للنوايا الحسنة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا قالت إن "الزراعة الرقمية لديها القدرة على مساعدة صغار المزارعين على أن يصبحوا أكثر قدرة على الصمود وتحسين سبل معيشتهم. ومع ذلك، هناك حاجة إلى شراكات وحوافز فعالة، للحفاظ على نظام بيئي رقمي شامل".وقال مساعد المدير العام للمنظمة وممثلها الإقليمي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا عبد الحكيم الواعر "علينا تحديد حلول الزراعة الرقمية الوطنية وتطويرها واستدامتها، لإفادة المجتمع الزراعي وضمان عالم آمن غذائياً، يفيد العمود الفقري لمنتجي الأغذية لدينا، وهم أصحاب الحيازات الصغيرة والمزارعين الأسريين في جميع أنحاء منطقتنا".ومن المعروف، أن موارد الأراضي والمياه في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا محدودة وتواجه ضغوطاً شديدة، اذ تشير توقعات تغير المناخ إلى مزيد من الجفاف والظواهر المتطرفة. وفي ضوء ذلك، هناك حاجة إلى نهج تحولي لدعم أنظمة الإنتاج الزراعي، لتصبح أكثر إنتاجية وأكثر استدامة لمواجهة هذه التحديات.وتعمل المنظمة والاتحاد الدولي للاتصالات مع البلدان الأعضاء، على تطوير دليل استراتيجية الزراعة الإلكترونية، وهو إطار لنهج شامل لتحديد وتطوير وتنفيذ الحلول الرقمية الوطنية للزراعة، يجري تنفيذه الآن في أكثر من 20 دولة.مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في الاتحاد الدولي للاتصالات عادل درويش، قال "لكي تكون الزراعة الرقمية مستدامة وفعالة، يجب اعتماد نهج حكومي متماسك، مع استكماله بمدخلات من قطاعات المجتمع، إذ يلعب أصحاب المصلحة من القطاعين الرقمي والزراعي، أدواراً مهمة في هذا المجال، ويجب أن يوجهوا ويدفعوا للأمام عبر استراتيجية الزراعة الرقمية الوطنية، فالاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الأغذية يتعاونان معاً، لمساعدة البلدان العربية على اعتماد مثل هذه الاستراتيجيات، لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية".وتضمن الشراكات العالمية للمنظمة والاتحاد وCGIAR التزام المنظمة بتنفيذ استراتيجيتها للعلم والابتكار في المنطقة، مع تلبية الاحتياجات الملحة لأعضائها في المنطقة.وخلال منتدى حلول الزراعة الرقمية 2023، سلطت المناقشات الضوء على الحاجة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لسد الفجوة بين الباحثين الزراعيين والمرشدين الزراعيين والمزارعين، وبالتالي تعزيز الإنتاج والإيرادات الزراعية. بالإضافة للتركيز على الإمكانات التحويلية لتكنولوجيا الاستشعار عن بعد وأجهزة الاستشعار بإحداث ثورة في ممارسات إدارة المياه وتعزيز الزراعة المستدامة في المنطقة.وبالمثل، جرى إيلاء أهمية للخدمات المالية الرقمية والتسويق والتأمين الزراعي، باعتبار أن لها القدرة على تعزيز الشمول المالي والربحية وشبكات الأمان للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.واستضاف المنتدى معرضاً لعرض الممارسات المبتكرة من القطاعين العام والخاص، والتي صممت ونفذت وروج لها بنجاح، للاستجابة لبعض التحديات الرئيسة التي تواجهها المنطقة.ويُعقد منتدى الحلول الزراعية الرقمية في عمان، الأردن في الفترة من 11 إلى 13 الشهر الحالي، ويمهد الطريق لمنتدى العلم والابتكار 2023 الذي تستضيفه المنظمة في تشرين الأول (أكتوبر)، ويعقد هذا العام تحت شعار "العلم والابتكار من أجل لعمل المناخي"، بما يتماشى مع الموضوع الرئيسي لمنتدى الغذاء العالمي وهو "تحول أنظمة الأغذية الزراعية يسرع العمل المناخي".وسيركز المنتدى، على تعزيز إمكانية الوصول إلى أنسب تقنيات المناخ والممارسات المبتكرة والمعرفة المحلية في أنظمة الأغذية الزراعية، للتكيف مع تغير المناخ وتعزيز القدرة على الصمود في وجهه والتخفيف من آثاره.