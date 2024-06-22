الأمن: التعامل مع متفجّرات مخزنة في منزل بعمان

أعلنت مديرية الأمن العام أن الأجهزة الأمنيّة تتعامل مع قضية تحقيقية في منطقة ماركا الجنوبية.



وأضافت أن التحقيقات الأولية في القضية أشارت إلى قيام مجموعة من الأشخاص بتخزين كمّيات من المواد المتفجّرة داخل منزل في منطقة ماركا الجنوبية.

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وبينت المديرية أن خبراء المتفجّرات من سلاح الهندسة الملكي والأجهزة الأمنية قاموا بالتعامل مع تلك المواد وتفجيرها في الموقع بعد أخذ الاحتياطات اللازمة كافّة من عزل وإخلاء للمنطقة ودون أية اصابات تذكر.



ودعت المديرية الجميع الى الابتعاد عن موقع المنزل وإعطاء المجال للأجهزة الأمنيّة لمتابعة عملها دون أيّة مؤثّرات، مشيرة إلى أن القضية قيد التحقيق وسيتم نشر تفاصيلها حال الانتهاء منها.