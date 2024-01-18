الخميس 18 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمن السيبراني: 453 حادثة استهدفت الشبكة الآمنة للحكومة

استهداف الأمن السيبراني - (تعبيرية)
استهداف الأمن السيبراني - (تعبيرية)
بلغ عدد الحوادث السيبرانية التي تعامل معها المركز الوطني للأمن السيبراني، خلال الربع الثالث من العام الماضي، 453 حادثة استهدفت الشبكة الآمنة للحكومة، وعددا من الوزارات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى مؤسسات حيوية.اضافة اعلان

وبحسب تقرير الموقف الأمني السيبراني، الذي نشره المركز أخيرا على موقعه الإلكتروني، بلغ عدد عمليات الاستجابة لفريق الاستجابة للحوادث السيبرانية 20 عملية، أجرى خلالها فريق التحقيقات الرقمية 22 عملية تحليل رقمي للأدلة المرتبطة بها، وتوزعت الحوادث الأمنية حسب درجة الخطورة إلى 26 بالمئة خطر، 1 بالمئة شديد الخطورة، 8 بالمئة منخفض الخطورة، و65 بالمئة متوسط الخطورة.

ورصد التقرير أهم الحوادث السيبرانية وهي: 8 بالمئة برمجية الفدية، و8 بالمئة محاولات اختراق، و7 بالمئة عدم الالتزام بالسياسات، و7 بالمئة تصيد إلكتروني، و70 بالمئة برمجيات خبيثة أخرى.

وأشار إلى إجراء فحص أمني للخوادم في مركز البيانات الحكومي ولعدد من المؤسسات الحكومية، حيث بلغ مجموع الثغرات الأمنية التي جرت 82733 ثغرة، ومجموع الثغرات على المواقع الإلكترونية الحكومية 708 ثغرات لـ89 موقعا إلكترونيا تابعا لـ63 مؤسسة.

ولفت التقرير إلى أن العدد الإجمالي لفحوصات الاختراق المنفذة بلغت 69 فحصا، شملت: الخارجي والمواقع الإلكترونية والخدمات الإلكترونية، ومجموع الثغرات 54 توزعت على 7 بالمئة حرجة الخطورة، و11 بالمئة عادية الخطورة، و20 بالمئة متوسطة الخطورة، و30 بالمئة منخفضة الخطورة، و32 بالمئة مرتفعة الخطورة.

وأوضح، أن أبرز المخاطر السيبرانية الوطنية التي رصدت هي: استخدام برمجيات غير مرخصة أو غير محدثة، وخدمات داخلية مكشوفة على شبكة الإنترنت، واستخدام إعدادات غير آمنة للبروتوكولات المستخدمة في الشبكات، وبروتوكولات مفتوحة (بدون تشفير للبيانات)، وخوادم "دي ان اس" غير محمية.

ورصد التقرير نقاط ضعف تنوعت تصنيفاتها من حيث الخطورة إلى 3 بالمئة بروتوكلات مفتوحة، و27 بالمئة برمجيات منتهية الدعم، و33 بالمئة أخطاء أمنية، و37 بالمئة إعدادات غير آمنة.

وأشار إلى أن الحوادث السيبرانية التي رصدت على المستوى الوطني اشتملت على استهداف عدد من المؤسسات الحكومية من قبل مجموعات تهديد متطورة، وهجوم الفدية على شركة أردنية، وإصابة بعض المؤسسات ببرمجيات تعدين العملات الرقمية، وهجوم تعديل وتغيير محتوى لمؤسستين أردنيتين، وتسريب بيانات لموظفين حكوميين، إضافة إلى رصد حوادث سيبرانية أقل تأثيرا كحجب الخدمة وهجمات تستهدف أنظمة التحكم عن بُعد واستغلال لبعض الثغرات القديمة والمعروفة.

وحول المؤشرات الإقليمية والعالمية، بين التقرير أن بيئة التهديدات السيبرانية تتميز بالتغير المستمر تبعا لعوامل منها، التغيرات الجيوسياسية، ودوافع جهات التهديد التي تختلف حسب تصنيف تلك الجهات وقدراتها الفنية والدعم المتوفر لها وارتباطها ببعض مؤسسات دولها، لافتا إلى أن الأحداث العالمية والإقليمية البارزة كالحرب الروسية - الأوكرانية، والحرب على غزة تؤدي إلى زيادة الأنشطة السيبرانية.

وبحسب التقرير، فإن من أبرز الأنشطة والحوادث المرصودة والتي أدت إلى زيادة مخاطر بيئة التهديدات السيبرانية المحلية هي: مجموعة تهديد متطورة تقوم بحملات تصيد، وازدياد ملحوظ لأنشطة برمجيات الفدية المعروفة في المنطقة، واختراق مؤسسات وتسريب بيانات من قبل مجموعة تهديد متطورة إقليمية في حملة استهدفت قطاعات الأقمار الصناعية والدفاع والصناعات الدوائية، وعمليات مرتبطة بمجموعات القرصنة الإقليمية تستهدف أنظمة التكنولوجيا التشغيلية لعدد من الشركات، وشن هجمات على البنية التحتية والمواقع الإلكترونية الدنماركية بعد حادثة تدنيس القرآن الكريم في الدنمارك، وتسلط الهجمات المرتبطة ببرمجيات "موفيت" الضوء على المخاطر المرتبطة باستخدام أدوات وخدمات الطرف الثالث. (بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
جانب من جلسة النواب اليوم - (تصوير: أمير خليفة)

لحل مشكلتين.. مذكرة نيابية تطالب بوقف جلسات المالية مع الحكومة

10 كانون الثاني 2024
صنبور مياه - (تعبيرية)

الحكومة: الواقع المائي الأردني يعني العطش

09 كانون الثاني 2024
حقائب سفر - (تعبيرية)

نحو 500 رحلة سفر لأعضاء حكومة الخصاونة خلال 3 أعوام

09 كانون الثاني 2024
مخدرات مضبوطة - (أرشيفية)

الحكومة: الحرب طويلة مع مهربي المخدرات

06 كانون الثاني 2024
اقرأ أيضا
الصفدي يجري مباحثات موسعة مع نظيره التركي هاكان فيدان

الصفدي يكشف الأولويات الحالية للأردن وتركيا حول غزة

منذ1 ساعة
الملك: التصعيد الإسرائيلي في الضفة يفجر الأوضاع بالمنطقة

الملك يحذر: التصعيد الإسرائيلي في الضفة يفجر الأوضاع بالمنطقة

منذ2 ساعة
مبنى رئاسة الوزراء - (أرشيفية)

المرصد العمّالي: نظام تزويد المؤسسات بالعمّال الأردنيين سيخلق ممارسات غير قانونية

منذ5 ساعة
الريحاني والدقس وابو تايه لإدارة المكتب الاقليمي من أجل التنمية المستدامة في الاردن

الريحاني والدقس وأبو تايه لإدارة المكتب الاقليمي من أجل التنمية المستدامة في الاردن

منذ6 ساعة
الجسر العربي للملاحة

5 حاويات تنطلق عبر الخط العربي الجديد من العقبة إلى أوروبا اليوم

منذ7 ساعة
إخلاء مصاب المستشفى الميداني الأردني الخاص 2

بتوجيهات ملكية.. إخلاء مصاب المستشفى الميداني الأردني الخاص/2

منذ9 ساعة
افكار و مواقف
سلامة الدرعاوي

مشكلتنا إدارية وليست مالية

سلامة الدرعاوي |اليوم

ضعف أداء الاقتصاد العالمي وانعكاسه محليا

رعد التل |اليوم

إعمار غزة.. عملية سياسية بشروط

سميح المعايطة |اليوم

ذلك الإصلاح الضروري

مالك العثامنة |اليوم

محور "فيلادلفيا" من جديد

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
مقاتلون حوثيون يلوحون بأسلحتهم خلال مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة صنعاء،11 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر)

إيران تكسب من الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين في اليمن‏

ترجمات | منذ20 ساعة
ناشطون في ‏اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

شبح الأبارتيد عاد ليطارد إسرائيل ويجلب الأمل للفلسطينيين

ترجمات | منذ20 ساعة
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في مجلس العموم البريطاني - (المصدر)

هل انتهكت إسرائيل القانون الدولي؟ شهادة كاميرون المراوغة

ترجمات | منذ20 ساعة
مقاتل حوثي على شاطئ البحر الأحمر - (أرشيفية)

كيف أثرت هجمات الحوثيين على طرق التجارة العالمية

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
جاءت الضربات ضد الحوثيين ردا على أسابيع من الاقتتال في البحر الأحمر – (المصدر)

الشرق الأوسط يستعد للفوضى مع تصاعد التوتر بين إيران والغرب

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
ناشطون مناصرون للقضية الفلسطينية يطالبون بوقف تمويل إسرائيل - (أرشيفية)

ما النصر في غزة؟‏

ترجمات |15 كانون الثاني 2024
 