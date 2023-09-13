الأمن العام: السائقون التزموا بقواعد وأولويات المرور بأول يوم من تطبيق قانون السير المعدل

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أكد مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية أن الرسالة التي تسعى إليها مديرية الأمن العام هي تحقيق السلامة المرورية على الطرق من خلال التزام السائقين بقانون السير والابتعاد عن المخالفات الخطرة.وأضاف مندوب إدارة السير في حديثه لإذاعة الأمن العام أنه وخلال اليوم الأول لتطبيق قانون السير المعدل والذي دخل حيز التنفيذ يوم أمس الثلاثاء لوحظ التزام السائقين بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة، ما انعكس إيجاباً على الواقع المروري والذي خلق حالة من الأمن المروري وانسيابية الحركة المرورية.وأكد ضابط غرفة عمليات إدارة السير انسيابية الحركة المرورية على الطرق الرئيسية والمداخل الرئيسية وأمام المدارس بفضل الخطط المرورية المنفذة من قبل مجموعات السير المنتشرين منذ ساعات الصباح الباكر، مشيراً إلى أن وقوف المركبات في الأماكن المخصصة لها يسهم في انسيابية الحركة المرورية.من جانبه، أكد ضابط غرفة عمليات الدوريات الخارجية أن جميع الطرق الخارجية تشهد حركة سير نشطة وانسيابية، وتم توزيع الدوريات الميدانية منذ ساعات الصباح الباكر في كافة مناطق الاختصاص، للدلالة والإرشاد وضبط المخالفات الخطرة والمحافظة على انسيابية حركة السير للحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق، ولا عوائق تذكر على الطرق الخارجية خلال الفترة الصباحية.وأشار إلى أن بعض المناطق كطريق المطار، وبعض المناطق الجنوبية؛ مثل وادي عربة، شهدت خلال الفترة الصباحية أجواء مغبرة ولم يكن لها أي تأثير على مدى الرؤية الأفقية، مؤكداً أن الدوريات على جاهزية تامة للتعامل مع أي ملحوظة تتعلق بالأجواء كالغبار والرياح.ولفت إلى أنه تم ضبط عدد من المخالفات على الطرق الخارجية خلال الـ24 ساعة الماضية؛ أبرزها المسير بعكس اتجاه السير، ومخالفات لوحات الأرقام، داعيا السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة للمحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.وأضاف أنه تم تقديم العديد من المساعدات لمحتاجيها على الطرق الخارجية أبرزها تقديم المساعدة لسائق مركبة شحن على طريق الموقر باتجاه الأزرق أمام محطة الحرانة الأمنية كان يعاني من آلام وبحاجة إلى إسعاف طبي، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له من قبل كوادر الدفاع المدني المتواجدين في المحطة والاطمئنان على حالته وتابع مسيره، كذلك تم تقديم العديد من المساعدات للمركبات المعطلةودعا السائقين إلى ضرورة إبعاد المركبة المعطلة أو المتوقفة عن الطريق العام ووضع إشارة تحذيرية، لتنبيه السائقين على الطريق لمسافة كافية.