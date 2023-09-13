الأمن العام: قانون السير يردع المخالف ولا يؤثر على السائق الملتزم

اضافة اعلان

شهدت شوارع المملكة مع دخول قانون السير المعدل رقم 18 لسنة 2023 حيز التنفيذ، أول من أمس، التزاما بقواعد وأولويات المرور، وابتعادا عن المخالفات الخطرة.وجاء قانون السير المعدل الذي أصبح ساري المفعول بعد مرور 30 يوما على صدوره في الجريدة الرسمية، واستكماله مراحله الدستورية كافة، بهدف توفير بيئة آمنة على الطرق من خلال تغليظ العقوبة على المخالفات الخطرة المؤدية للحوادث وما ينجم عنها من وفيات وإصابات، إذ غلظ بعض المخالفات وزاد من قيمتها، كونها كانت تسبب "استنزافا في العمل المروري".وقال مدير إدارة السير المركزية، العميد فراس الدويري، إن إدارة السير تسعى لتحقيق رسالة مديرية الأمن العام الهادفة لتحقيق السلامة المرورية على الطرق من خلال التزام السائقين بقانون السير والابتعاد عن المخالفات الخطرة.وأضاف أنه لوحظ منذ لحظة دخول قانون السير المعدل حيز التنفيذ، التزام السائقين بقواعد وأولويات المرور، والابتعاد عن المخالفات الخطرة ما انعكس إيجابا على الواقع المروري وأوجد حالة من الأمن وانسيابية الحركة المرورية، بفضل الخطط المنفذة من قبل كوادر إدارة السير المنتشرين منذ ساعات الصباح الباكر.وتابع، أن إدارة السير عملت قبل دخول قانون السير المعدل حيز التنفيذ على إعداد خطط وإجراءات عملياتية وفنية وميدانية لإنفاذ القانون، باعتبارها إحدى الإدارات المرورية المعنية بتنفيذ أحكام القانون، فعملت أقسامها المنتشرة على مستوى المملكة، بتكاملية الأدوار في تحقيق الهدف المنشود وهو الحد من الحوادث المرورية، عبر جملة من الإجراءات الفنية والعملياتية التي اشتملت على جاهزية البنى الفنية والتقنية اللازمة مثل الربط الإلكتروني، وتدريب العاملين وتزويدهم بالأدوات المعرفية والمهارات اللازمة لتنفيذ القانون، وإعادة تقييم مراكز انتشار النقاط المرورية وفاعليتها وآليات عملها.وأكد أهمية الوعي المروري في الالتزام بالقيادة الآمنة، ذلك أن السائق الملتزم لن يتأثر بالتعديلات الجديدة أو بتغليظ القيم المالية.من جانبه، أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن زيادة قيمة مخالفات السير بموجب التعديلات الجديدة، لا تؤثر على السائق الملتزم، وإنما تشكل رادعا لمرتكب المخالفة، والمتسبب بالحوادث المرورية، مبينا أن تغليظ بعض العقوبات دعوة للالتزام بنصوص القانون والحفاظ على حياة الأفراد.وقال إن التعديلات راعت تغير نمط الحياة، وأعطت صلاحيات أكبر في مجال الاعتماد على التكنولوجيا في متابعة الشأن المروري، مؤكدا أن ما يسجله الأردن يوميا من حوادث سير وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وأضرار أصبح مشكلة تؤرق الجميع.وأشار إلى أن 98.8 بالمائة من الحوادث سببها الإنسان، وأن 43 بالمائة من مصابي الحوادث شباب، وأن خسائر هذه الحوادث تصل إلى 350 مليون دينار سنويا، مبينا أنه سجل في المملكة العام الماضي 169409 حوادث مرورية، نتج عنها 562 وفاة، و17096 إصابة، بلغت تكلفتها الاقتصادية 322 مليون دينار.وكشف عن تسجيل 76 ألفا و675 مخالفة تجاوز إشارة حمراء منذ بداية العام الحالي، و4336 مخالفة قيادة بطريقة متهورة واستعراضية، و6255 مخالفة المسير على شكل مواكب، وما يزيد على 95 ألف مخالفة استخدام هاتف نقال أثناء القيادة.وأشار إلى أن بعض الإجراءات فوضت وشرعت الصلاحيات بوقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين، خاصة تلك التي تتعلق بحوادث ينتج عنها وفيات، وحجز المركبة من 24 ساعة إلى 30 يوما، وحرمان صاحب المركبة من استخدام مركبته.وشدد على أن الإنسان هو المسبب الرئيس في مخالفات السير والحوادث المرورية، إذ تشير الإحصائيات إلى أن 98.8 بالمائة من أسباب ارتكاب الحوادث المسببة للوفيات والإصابات هو الإنسان.وقال إنه وفق دراسة عام 2022 وتحليل مخرجات الحوادث، فقد برزت أخطاء السائقين التي أدت إلى وقوع الحوادث المرورية وكانت مقسمة كالتالي: 40 بالمائة عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة، و 25 بالمائة مخالفات تغيير المسارب، و 10 بالمائة مخالفة الأوليات، و9 بالمائة عدم ترك مسافات أمان، و4 بالمائة التعامل مع المنعطفات بشكل خطير.وشدد على أن استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، يسبب في القيادة العمياء وهو ما ينتج عنه الحوادث المرورية، فاستخدام الهاتف يقلل من ردود الفعل المناسبة للسائق، ويقلل من انتباهه ويؤثر على قدرته في اتخاذ القرار المناسب، مشيرا إلى أن الدراسات أثبتت أن استخدام الهاتف النقال هو السبب المباشر وراء كل حادث.وقال إن السائق الذي يستخدم الهاتف النقال أثناء القيادة بسرعة متوسطة لمدة ثانية واحدة، فإنه سيكون عنده قيادة عمياء على الطريق مسافتها 22 مترا، أما القيادة على سرعة بين 60 و80 كيلو مترا في الساعة فإنه يتسبب بقيادة عمياء لمسافة 44 مترا، مؤكدا أن حوادث السير في العالم تحصد ما يزيد على 1.350 مليون إنسان سنويا وما يزيد على 50 مليون مصاب.وأوضح أن مسك الهاتف النقال باليد أثناء القيادة يعتبر مخالفة، أما استخدام السماعة الخارجية للهاتف النقال "السبيكر" فإنه لا يعتبر استخداما واضحا للهاتف لذلك لا يعتبر مخالفة، أما استخدام سماعة السيارة في ظروف غير خطرة، فإنه لا يعتبر مخالفة أيضا.-(بترا)