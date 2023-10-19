الخميس 19 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمن العام: لا تجمعات بالقرب من الحدود

متظاهرون بالقرب من مسجد الكالوتي ينددون بمجازر الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في غزة - (تصوير: أمير خليفة)
متظاهرون بالقرب من مسجد الكالوتي دعما لأهالي غزة - (تصوير: أمير خليفة)
قالت مديرية الأمن العام إنها ماضية في عملها لحفظ أمن المواطنين والحفاظ على الممتلكات والمقدرات، مؤكدة تنفيذ ما صدر من تعليمات بخصوص التجمعات وللحفاظ على أمن وسلامة المشاركين بها.اضافة اعلان

وأكدت المديرية، في بيان صادر اليوم الخميس، حرصها التام على الحفاظ على حقوق المواطنين وتمكينهم من التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية ووفقاً لأحكام القانون .

وبينت أنها ستواصل عملها وفق خطط أمنية تم وضعها لضمان التقيد بالأوامر والتعليمات الصادرة، خصوصا فيما يتعلق بتحديد مواقع التجمعات، ومنع أية تجمعات في المناطق الحدودية أو أي من المواقع والأماكن التي قد تعطل مناحي الحياة أو تسبب خطورة على المواطنين.

وأهابت المديرية بكل من يرغب بالمشاركة بهذه الوقفات، بالالتزام بالتعبير عن رأيه في إطار من القانون والتزام المواقع المحددة وعدم محاولة تجاوزها حفاظا على سلامته وعلى الأمن والسلم العام.

وعبرت عن أسفها لما شهدناه أمس في منطقة الرابية من قبل فئة قليلة خرجت عن أهداف التجمع وقامت بأعمال شغب وتعدٍّ على رجال الأمن العام واستخدام الزجاجات الحارقة وإلحاق الأضرار العامة والخاصة لمواطنين لا ذنب لهم، مؤكدة أن هذه الفئة لا تمثل غالبية المواطنين الملتزمين.

وأضافت أنه تم إلقاء القبض على أعداد منهم وستتم إحالتهم للمرجعيات القضائية المختصة، متمنية عدم تكرار مثل تلك المشاهد والتعاون التام مع رجال الأمن العام الذين يعطون الأولوية في عملهم لحماية المشاركين في المسيرات وتسهيل التعبير عن آرائهم وممارسة حقهم الدستوري والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي ومنع أي تعدٍّ عليه.
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