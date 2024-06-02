الأمن العام يحذر من ارتفاع درجات الحرارة وضربات الشمس والحرائق

أكدت مديرية الأمن العام ضرورة التقيد بالنصائح والإرشادات الوقائية، لتفادي وقوع حوادث ضربات الشمس والإجهاد الحراري والحرائق في ظل ارتفاع درجات الحرارة اليوم مع استمرار ارتفاعها في اليومين المقبلين، بحسب النشرات الصادرة عن الجهات المختصة.

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وقالت المديرية، في بيان اليوم الأحد، إنها جاهزه للتعامل مع أي طارئ وتقديم المساعدة مع دخول الكتلة الهوائية الحارة والجافة، داعية الى ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في مناطق العقبة والأغوار تفادياً لخطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.



كما دعت الى شرب كميات مناسبة من السوائل، خاصة الماء وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة، وعدم ترك الأطفال وحدهم داخل المركبات وعدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات مثل المعقمات وعبوات الغاز والولاعات والعطور.



وأوضحت المديرية، أهمية ارتداء أغطية الرأس الواقية والقبعات وأخذ قسط من الراحة، خصوصاً للأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.



ودعت الى ضرورة مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم باللعب تحت أشعة الشمس لفترات طويلة.



ونوهت بعدم تحميل الأباريز الكهربائية أكثر من طاقتها وذلك بتشغيل مكيفات الهواء والمراوح وغيرها على مصدر تيار كهربائي واحد ومراقبتها والتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة والابتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة التي تكون مرتعاً للزواحف كالعقارب والأفاعي.



وأكدت المديرية، عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.-(بترا)