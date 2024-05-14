الثلاثاء 14 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمن: مبادرة "صيف آمن" تهدف لحماية المواطنين من حوادث الموسم

شعار مبادرة "صيف آمن 2024"
شعار مبادرة "صيف آمن 2024"
أطلقت مديرية الأمن العام مبادرة (صيف آمن 2024)، الهادفة إلى نشر التوعية والتثقيف وتوفير بيئة آمنة للمواطنين وحمايتهم من الحوادث الناجمة عن السلوكيات السلبية خلال فصل الصيف.اضافة اعلان

وأوعز مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، بإطلاق الحملة من خلال اتخاذ إجراءات عملياتية وميدانية لرفع الجاهزية والوقاية من وقوع الحوادث المرافقة لدخول الصيف، وبالتعاون والتنسيق بين الوحدات والتشكيلات المختصة، فضلاً عن الحملة التوعوية التي تطلقها مديرية الأمن العام ضمن نهج إعلامي ومجتمعي من خلال أذرعها وأدواتها الإعلامية والاجتماعية.

وقال مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب، خلال حديثه لإذاعة الأمن العام، إن هذه الحملة التي جاءت بتوجيهات من مدير الأمن العام تهدف إلى تعزيز جهود الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وبناء شراكة فاعلة مع مؤسسات المجتمع كافة، وبخاصة مع دخول فصل الصيف، وما يمتاز به من خصوصية الحوادث التي تقع خلاله؛ نظراً لما يشهده من حركة سياحية نشطة، وزيادة الظواهر والمناسبات الاجتماعية المختلفة.

وأضاف أن مديرية الأمن العام تسعى إلى توفير الإجراءات الأمنية والتوعوية كافة، الهادفة إلى توفير الأجواء والبيئة المناسبة للمواطنين، وحمايتهم من المخاطر التي قد يتعرضون لها نتيجة بعض السلوكيات الخاطئة التي ترافق هذه المناسبات، والتعامل معها من خلال مختلف وحدات مديرية الأمن العام.

ولفت إلى أنه سيتم التركيز على بعض الظواهر؛ كحرائق الغابات والأشجار في المناطق الحرجية، وحوادث الغرق نتيجة السباحة العشوائية، وبعض الحوادث الخاصة بالأطفال؛ مثل تركهم داخل المركبات، إضافة إلى لدغات الأفاعي والحشرات والزواحف والتسمم الغذائي.

يذكر أن مديرية الدفاع المدني تعاملت خلال الأيام الماضية مع العديد من حرائق المزروعات والأعشاب الجافة والأشجار الحرجية، بالإضافة إلى حوادث الغرق الواقعة في الأماكن غير المخصصة للسباحة مثل السدود والبرك الزراعية.
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