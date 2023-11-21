الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمن يستجيب لـ20 ألف اتصال خلال المنخفض

مديرية الأمن العام - (أرشيفية)
مديرية الأمن العام - (أرشيفية)
أكدت مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام أنها استجابت بشكل فوري وعلى مدار الساعة، للعديد من البلاغات الأمنية والإنسانية والمرورية، خلال المنخفض الجوي الأخير.اضافة اعلان
وقال رئيس شعبة العمليات والسيطرة المقدم محمد أبو عرابي، إن مديرية العمليات والسيطرة رفعت جاهزيتها وفعلت خططها الخاصة بالتعامل مع المنخفض، الأمر الذي مكنها من الاستجابة لما يقارب لـ20 ألف اتصال نتج عنها ما يقارب 6500 بلاغ تم تسديدها بزمن قياسي من قبل مختلف تشكيلات مديرية الأمن العام خلال فترة المنخفض الجوي.
وبين أن أغلب هذه البلاغات تركزت على التعامل مع حالات الإنقاذ والإخلاء ومساعدة قاطني منازل ومستخدمي مركبات حاصرتها مياه الأمطار والسيول وإخلائهم إلى أماكن آمنه، مؤكداً أن مديرية الأمن العام كانت قد حذرت عدة مرات قبل دخول المنخفض من خطر تشكل السيول وتجمع المياه.
وأضاف أن العديد من البلاغات تم التعامل معها بشراكة وبتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المختصة، كوزارة الأشغال العامة، والإدارة المحلية، وأمانة العاصمة، وشركة الكهرباء.
وأشار إلى جاهزية مديرية العمليات والسيطرة على مدار الساعة لتلقى أي اتصال على هاتف الطوارئ 911، داعياً المواطنين إلى عدم التردد بطلب المساعدة عند الضرورة.
هذا وواصلت مديرية الأمن العام خلال الليلة الماضية وصباح اليوم تقديم الخدمات الأمنية والمرورية والإنسانية، في ظل الأحوال الجوية السائدة، واستجابت المديرية من خلال تشكيلاتها ووحداتها لعدد من البلاغات.

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