الأمن يكشف سبب حادث أودى بحياة 3 أشخاص في السلط

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أكد مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية أنه تم الانتهاء من اتخاذ كافة التدابير اللازمة للبدء بتطبيق "قانون السير المعُدل" والذي يدخل حيز التنفيذ يومَ غدٍ الثلاثاء، بهدف وقف النزف على الطرقات والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وقد غلظ القانون عقوبات الحبس والغرامات المالية على العديد من المخالفات الخطرة، ويشكل القانون دعوة للالتزام بشروط السلامة المرورية.وحول الواقع المروري على مختلف طرق المملكة صباح اليوم الإثنين، أكد مندوب ادارة السير في حديثه لإذاعة الأمن العام أنه تم توزيع مجموعات السير على كافة الطرق الرئيسية داخل المحافظات والتقاطعات المهمة وأمام المدارس والجسور والأنفاق لخلق بيئة مرورية آمنة.واستعرض ضباط عمليات إدارة السير أبرز الملاحظات التي تم التعامل معها صباح اليوم وتمثلت ببعض الأعطال والحوادث المرورية منها تعطل آلية ثقيلة على مدخل نفق الشعب من جهة الثامن وبخبرات رقباء السير تم التعامل معها ورفعها بالكامل، وبعد إشارات الجامعة الاردنية تم التعامل مع حادث تصادم بين ثلاث مركبات حيث اقتصرت على أضرار مادية وتم رفع أطراف الحادث بالكامل كما تم التعامل مع حادث بين مركبتين ما بعد جسر القصور باتجاه نفق الداخلية وتم رفع جميع الإعاقات بفترة زمنية قياسية قبل أن تؤثر بشكل كبير على انسيابية الحركة المرورية الصباحية.ومن جانب آخر أشار مندوب إدارة السير إلى أن الأخطاء البشرية أثناء القيادة تكاد أن تكون السبب المباشر لمختلف الحوادث المرورية، حيث أن ارتكاب مخالفة عدم أخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة أثناء القيادة من قبل سائق مركبة صغيرة تسبب يوم أمس بحادث مروري مع مركبة شحن ديانا نتج عنه ثلاث وفيات وجميعهم من مركبة مرتكب المخالفة بالإضافة لأربعة إصابات على (شارع الستين السلط) منوها إلى ضرورة عدم الانشغال إلا بالطريق أثناءالقيادة.من جانبه قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية إن جميع الطرق الخارجية تشهد حركة سير نشطة وانسيابية، وتم توزيع الدوريات الميدانية منذ ساعات الصباح الباكر في كافة مناطق الاختصاص للدلالة والإرشاد وضبط المخالفات الخطرة والمحافظة على انسيابية حركة السير للحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق ولا عوائق تذكر على الطرق الخارجية.وأوضح خلال التقرير المروري الصباحي عبر أثير إذاعة الأمن العام أنه تم التعامل خلال ال 24 ساعة الماضية مع عدد من الحوادث أبرزها التعامل مع حادث تدهور مركبة على طريق الاغوار البحر الميت ما بعد منطقة المياه الساخنة باتجاه عمان ولم ينتج عنه أي إصابات واقتصرت على أضرار مادية بسبب التعامل الخاطئ مع المنعطفات.وأضاف مندوب الدوريات الخارجية أنه تم ضبط مخالفات خطرة أبرزها السرعات العالية حيث تم ضبط مركبة تسير بسرعة 161 كلم/ساعة على طريق الأزرق ، كما تم ضبط سائق غير مرخص ( حدث مواليد 2007) يقود مركبة ضمن اختصاص العقبة وتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقه وحق من سهل له أمر ارتكاب المخالفة في ظل عدم قدرته على التعامل مع مفاجآت الطريق.وأضاف أن المحطات الأمنية على استعداد تام لتقديم المساعدة لمحتاجيها على مدار الـــ24 ساعة داعياً الى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 اذا دعت الحاجة الى ذلك.