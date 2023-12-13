الأربعاء 13 كانون الأول 2023
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الأمن يوضح سبب حادثة تدهور حافلة صباح اليوم (فيديو)

تدهور حافلة في سلحوب
تدهور حافلة في سلحوب

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ لجنة التحقيق المرورية المشكلة من إدارة السير أنهت تحقيقاتها المرورية في حادثة تدهور حافلة نقل الركاب في منطقة سلحوب وخلصت إلى أن سبب الحادث ناتج عن فقدان السيطرة الناتج عن الانزلاق وستتم إحالة القضية للقضاء.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، قال في بيان، إن الفرق المتخصصة في مديريات الدفاع المدني والشرطة تعاملت صباح اليوم الأربعاء مع حادث تدهور حافلة نقل ركاب على طريق سلحوب، ما أدى إلى انحرافها عن الطريق العام إلى أحد الأودية، مقابل غابة الشهيد وصفي التل، تحديدا منتصف نزول سلحوب.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه نتج عن الحادث وفاة 5 أشخاص وإصابة 35 آخرين بجروح ورضوض، منها 5 إصابات بالغة، لافتاً إلى أنه تم إخلاء الوفيات وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم لهم.

وأوضح الناطق الإعلامي أن العاملين في الميدان من السير والدوريات الخارجية، ومديرية شرطة البلقاء وصلوا إلى الموقع فور تلقي البلاغ وعملوا على تنظيم حركة السير وتسهيل عمليات الإسعاف والإنقاذ، مضيفاً أنه تم فتح تحقيق مروري بالحادث للوقوف على أسبابه.

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