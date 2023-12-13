الأمن: 5 وفيات و35 إصابة بتدهور حافلة على طريق سلحوب

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام، إن الفرق المتخصصة في مديريات الدفاع المدني والشرطة تعاملت صباح اليوم مع حادث تدهور حافلة نقل ركاب على طريق سلحوب مما أدى إلى انحرافها عن الطريق العآم إلى أحد الأودية، مقابل غابة الشهيد وصفي التل، تحديدا منتصف نزول سلحوب.



وأضاف الناطق الإعلامي أنه نتج عن الحادث وفاة 5 أشخاص وإصابة 35 آخرين بجروح ورضوض، منها 5 إصابات بالغة، لافتاً إلى أنه تم إخلاء الوفيات وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم لهم.



وأوضح الناطق الإعلامي أن العاملين في الميدان من السير والدوريات الخارجية، ومديرية شرطة البلقاء وصلوا إلى الموقع فور تلقي البلاغ وعملوا على تنظيم حركة السير وتسهيل عمليات الإسعاف والإنقاذ، مضيفاً أنه تم فتح تحقيق مروري بالحادث للوقوف على أسبابه.

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