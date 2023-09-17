الإثنين 18 أيلول 2023
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الأميرة سمية تشارك باجتماع لتعزيز السلامة من المخاطر الإشعاعية

الأميرة سمية خلال مشاركتها باجتماع حول مفاهيم السلامة في مجال المواد الكيميائية أمس-(بترا)
الأميرة سمية خلال مشاركتها باجتماع حول مفاهيم السلامة في مجال المواد الكيميائية أمس-(بترا)
 شاركت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية العلمية الملكية، في الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري لقسم التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، لدعم الاحتياجات الوطنية والإقليمية، وتعزيز مفاهيم السلامة والأمن في مجال المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.اضافة اعلان
وبحسب بيان للجمعية العلمية الملكية، أمس، شاركت في الاجتماع وفود رفيعة المستوى من منظمة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، ووزارة الطاقة الأميركية، إضافة إلى مختبرات سانديا الوطنية (SNL)، والمختبر الوطني لشمال غرب المحيط الهادئ (PNNL) في الولايات المتحدة الأميركية.
والتقى أعضاء المجلس الاستشاري مع المسؤولين والشركاء الوطنيين في الأردن، الذين يمثلون مختلف المنظمات الحكومية والعسكرية والمدنية والمنظمات غير الربحية للتعرف على أنشطة المكتب خلال العام 2022 -2023، ولتحديد البرامج المستقبلية التي ستدعم قدرة الأردن على التكيف وتبني ومعالجة القضايا المتعلقة بسلامة وأمن المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية التي قد تواجهها المملكة.
واطلع قسم التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، أعضاء المجلس الاستشاري على عدد من أنشطة التطوير المهني المستمرة للحكومة والمؤسسات العامة المتعلقة بالاستجابة الأولية للأحداث الناتجة عن استخدام المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، وأمن الحدود، والموثوقية البشرية في مجال الأمن النووي، وتخفيف المخاطر وإزالة واستبدال أجهزة تشعيع الدم التي تعمل بواسطة السيزيوم بتقنية بديلة أكثر أمانًا تعتمد على الأشعة السينية.
وجرى خلال اللقاء استعراض ومناقشة المشاريع المستقبلية في مجالات الصحة العامة (السلامة والأمن الحيوي والكيميائي)، والسلامة والأمن النووي، والطاقة النووية وأمن المناخ، والتكنولوجيا الحديثة (قواعد بيانات التتبع والأمن السيبراني).
وعلى هامش الاجتماع، وقعت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، والمدير التنفيذي لمركز الرصد التعاوني كبير العلماء – مختبرات سانديا الوطنية، الدكتور أمير محقيقي، "خطاب نوايا" بين الجمعية العلمية الملكية ومختبرات سانديا، لتعزيز البحث والتطوير المشترك، وبناء القدرات، والدعم الفني، والتدريب البحثي، والمجالات الثقافية ومشاريع التطوير المهني في المجالات ذات الاهتمام المشترك.-(بترا)
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