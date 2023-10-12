الجمعة 13 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأميرة عالية تفتتح معرض عمان الدولي للعملات والطوابع

الأميرة عالية بنت الحسين خلال رعايتها افتتاح معرض عمان الدولي الخامس للعملات والطوابع أمس-(بترا)
الأميرة عالية بنت الحسين خلال رعايتها افتتاح معرض عمان الدولي الخامس للعملات والطوابع أمس-(بترا)
 رعت سمو الأميرة عالية بنت الحسين، أمس في جاليري أمانة عمان الكبرى، حفل افتتاح معرض عمان الدولي الخامس للعملات والطوابع، الذي يرفع شعار "الأردن مهد الحضارات ومقصد سياحي".اضافة اعلان
وجالت سموها على أجنحة الدول المشاركة في المعرض الذي يستمر 3 أيام، من تنظيم "جمعية هواة الطوابع والعملات الأردنية"، مبدية إعجابها بمعروضات الأجنحة المشاركة.
من جهته، قال رئيس الجمعية جليل طنوس خلال حفل الافتتاح، إن هواية جمع الطوابع والعملات، تمثل ذاكرة وطنية وسجلاً تاريخياً يرصد الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للدول، وثقافة عالمية عابرة للحدود تنشر المظاهر الحضارية وقيمها بين الأمم.
وأضاف، "يأتي المعرض في عامه الخامس، فرصة للقاء والتعارف والتشاور ونشر هواية جمع العملات والطوابع بشكل أوسع بين جميع فئات المجتمع".
وسلمت سموها في ختام الحفل، دروعاً تكريمية لممثلي الجهات الداعمة للمعرض، وهي وزارة الثقافة، أمانة عمان الكبرى، دائرة المكتبة الوطنية، وشركة البريد الأردني، كما سلمت دروعاً تكريمية للجمعيات والمؤسسات المهتمة بالطوابع والعملات المشاركة في المعرض.
وكرمت الجمعية سموها في ختام حفل الافتتاح، بمنحها درعاً تكريمية.
وحضر حفل الافتتاح الذي أداره رئيس اللجنة الإعلامية للمعرض محمود ضمرة، وفود من جمعيات هواة جمع الطوابع والعملات من الدول المشاركة في المعرض، وعرضوا طوابع وعملات تعود إلى حقب زمنية مختلفة من تاريخ بلادهم.
وتشارك "جمعية هواة الطوابع والعملات الأردنية"، في المعرض بفعالية من خلال مجموعة أعضاء إلى جانب البنك المركزي والبريد الأردني الذي يعرض أحدث إصداراته من الطوابع المتعلقة بالنقوش النبطية في الأردن، والمهرجانات الأورومتوسطية، فضلاً عن مشاركات لجمعيات جزائرية تمثل الدولة ضيف الشرف، وهي: مديرية الشباب والرياضة لولاية تيبازة، وديوان مؤسسات الشباب، ودار الشباب الشهيد قبلي عبد القادر – الناضور-، وجمعية نشاطات الشباب "المستقبل"، كما يضم المعرض مشاركات من فلسطين، والعراق، والسعودية، والإمارات، مصر، وسلطنة عمان، ولبنان، وكندا، وألمانيا.-(بترا)
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