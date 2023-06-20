الأميرة منى الحسين ترعى احتفال "الأردنية" باليوبيل الذهبي لكلية التمريض

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برعاية سمو الأميرة منى الحسين، احتفلت الجامعة الأردنية، أمس الثلاثاء، باليوبيل الذهبي لتأسيس كلية التمريض في الجامعة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات.وقالت عميد كلية التمريض في الجامعة الدكتورة أريج عثمان، في كلمة خلال الاحتفال، إن كلية التمريض تعد الأولى بين نظيراتها في المملكة، التي أرست أسس قواعد التعليم التمريضي، رغم المحاذير في مجتمع كان حساسا آنذاك. وأضافت، أن الكلية كانت وستبقى منارة تعليمية، على مدى 50 عاما، حيث أصبحت مضرب مثل في الريادة والتقدم والنجاح من خلال الرعاية الطبية الفضلى والدعم الكبير للمريض وذويه على مر السنوات.وأثنت الدكتورة عثمان على عمادات الكلية السابقة، لافتة إلى أن الكلية تعد من أفضل الكليات في التصنيفات العالمية، والأولى محليا وتحتل المراتب المتقدمة على مستوى الإقليم والعالم، مؤكدة اعتزاز الكلية وفخرها بخريجيها الذين تعتبرهم سفراء لكليتهم وجامعتهم داخل وخارج الأردن. (بترا)