الأميرة منى تفتتح كلية التمريض في "الألمانية الأردنية"

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رعت سمو الأميرة منى الحسين، أمس، حفل الافتتاح الرسمي لكلية التمريض في الجامعة الألمانية الأردنية، التي ستستقبل الفوج الأول من طلبتها الفصل الأول من العام الجامعي 2023/2024.وقال رئيس الجامعة الألمانية الأردنية الدكتور علاء الدين الحلحولي، إن هذا الصرح العلمي الدولي جاء على غرار الجامعات الألمانية التطبيقية وبعد 18 عاما على تأسيسها حققت إنجازات ملموسة، وأصبحت جسرا للأردن مع ألمانيا وبنت شراكات إستراتيجية مع أكثر من 120 جامعة بحثية ألمانية و 2000 شركة ومصنع في ألمانيا.وأضاف أن الجامعة تفخر اليوم بإطلاق الكليّة التاسعة في التمريض التي تتماشى مع خطتها الإستراتيجية في تعزيز دورها مجتمعيا، بما في ذلك المساهمة في الصحة المجتمعية، وإيجاد فرص توظيفية محلية وعالمية، في ظل الركود الاقتصادي العالمي وارتفاع نسب البطالة في الأردن.وقال أمين عام مجلس التمريض الدكتور هاني النوافلة، إن استحداث الجامعة لبرنامج التمريض يمثل خطوة متقدمة لفتح بوابة جديدة للسوق الألماني الأردني، وهذا يتطلب مناهج دراسية على مستوى عال تصلح للبيئة التعليمية الألمانية.من جهته، أوضح القائم بأعمال السفير الألماني في الأردن فلوريان رايندل، أن هذا البرنامج جاء استجابة مباشرة لاحتياجات السوق المحلي والإقليمي والدولي، إذ يقدم البرنامج لإعداد الخريجين للعمل في ألمانيا، التي تحتاج إلى 300 ألف ممرض مع حلول عام 2035، حيث جرى تحديد الأردن كوجهة محتملة خصوصا قطاع التمريض.وقال ممثل الداد الألمانية بينامين شمالينغ إن افتتاح كلية التمريض في الجامعة الألمانية الأردنية يضيف جانبا جديدا في الجامعة لتكون تاسع كلية، مبينا أن ألمانيا تحتاج إلى 240 ألف عامل مع نهاية 2026، ما يمنح خريجي الكلية فرصة المساهمة في سوق العمل الألماني بعد تلقيهم التدريب في ألمانيا وإتقانهم لغتها.وفي نهاية الحفل سلم رئيس الجامعة الألمانية الأردنية لسمو الأميرة منى الحسين راعية الحفل درع الجامعة مكتوب عليه الجامعة الألمانية الأردنية بالفسيفساء.-(بترا)