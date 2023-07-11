الأمير الحسن: أهمية التمكين القانوني للفقراء والوصول للعدالة وسيادة القانون والحقوق

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أكد سمو الأمير الحسن بن طلال، أمس، أهمية التمكين القانوني للفقراء من خلال ركائز أساسية، هي الوصول إلى العدالة وسيادة القانون، وحقوق الملكية، وحقوق العمل، وحقوق ممارسة الأعمال التجارية.جاء ذلك خلال محاضرة علمية لسمو الأمير بعنوان "الفقر متعدد الأبعاد والكرامة الإنسانية"، استضافتها كلية الآداب بالجامعة الأردنية، بحضور رئيس الجامعة د. نذير عبيدات، وعمداء كليات وأعضاء من الهيئة التدريسية وطلبة من الجامعة.وأكد سموه ضرورة الرجوع إلى المعرفة المبنية على الحقيقة المطلقة، وتوفير البيانات والمعلومات الواقعية الدقيقة، عبر قاعدة بيانات معرفية وطنية، للانتقال من الأسلوب الرعوي إلى التعاون بين جميع القطاعات، لتمكين وتفويض المحتاجين والعمل من أجل كرامة الإنسان.وأشار سمو الأمير الحسن إلى أهمية البدء بتعزيز كرامة الإنسان والتمكين والتفويض عبر الاستناد إلى فهرس الحرمان المتعدد، الذي تعتمده عدة دول لتحديد أوجه العوز والفقر.وقال سموه إن اللاجئين والمهجرين يقعون في صلب قضية الفقر، داعيا إلى ضرورة معرفة قدراتهم وكفاءاتهم لتوظيفها وإشراكهم في عملية التنمية أمر لا بد منه لتحقيق مبدأ الغيرية الفعالة.وشدد سموه على أن الحوار والفهم والتفاهم والاحترام المتبادل، والوعي العميق بالإنسانية والقيم المشتركة، والمواطنة الفاعلة والصدق مع الذات، والشراكة والتضامن والتشبيك على المستوى العالمي جميعها قيم ومفاهيم من الضروري التمسك بها عند الحديث عن الحرية ومسؤولية التعبير.ولفت سمو الامير إلى أن الحرية بناء دائم، يتم الوصول إليها عبر التنوير وإحياء مفهوم مسؤولية التعبير الذي يظهر الحاجة، إلى مصفوفة شاملة لقانون إنساني دولي، ومنظومة أخلاق للتضامن الإنساني الجمعي وجعل القانون يعمل من أجل الجميع، داعيا إلى ضرورة التعامل مع موضوع الصحة النفسية بشكل جدي.بدوره، قال عبيدات، إن الجامعة أسهمت في قهر الفقر والجهل، وما تزال عبر ترسيخها للعلم عدو الفقر الأكيد، وإنها تدرك أن التعليم يحتاج لكثير من التغيير القادر على إعادة تشكيل الفرد وربط التعليم بالعمل والتنمية والإنتاج، حتى تؤدي المعرفة دورها الطبيعي في تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي والاجتماعي.من جانبه، قال عميد كلية الآداب د. مهند مبيضين، إن المحاضرة جاءت ضمن سلسلة فعاليات، دأبت الكلية على عقدها بهدف إثارة الأسئلة الوطنية الكبرى لإعمال العقل وإطلاق العنان للرؤى والأفكار المُعبّرة عن رأي النخبة الذي يُسهم في تكوين الطلبة وتنمية معارفهم.وفي ختام المحاضرة، دار حوار بين سموه والطلبة حول التحديات التي تواجه الشباب وضرورة تطوير البرامج والسياسات لدعم الشباب وتمكينهم.-(بترا)