الجمعة 06 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمير الحسن: ضرورة إقامة حركة تنمية على معلومات واضحة وإيجاد إطار حضاري للاختلاف

الأمير الحسن يتحدث في جلسة حول الدور التنموي لبلديات العاصمة أمس-(بترا)
الأمير الحسن يتحدث في جلسة حول الدور التنموي لبلديات العاصمة أمس-(بترا)
 أكد سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، أهمية إقامة حركة تنمية على معلومات واضحة، وإيجاد إطار حضاري للاختلاف.
جاء ذلك خلال رعاية سموه، أول من أمس، جلسة حوارية بعنوان "الدور التنموي لبلديات محافظة العاصمة"، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ووزير البيئة اضافة اعلان
د. معاوية الردايدة، ورؤساء بلديات في إقليم الوسط وخبراء ومختصين.
وجدد سموه الدعوة لإيجاد منظومة معلومات شاملة تركز على المعرفة المطلقة، وتعتمد على الخرائط، مشيرا لضرورة تحديد الأولويات للتصدي للحرمان والانتقال إلى التنمية، ومعرفة الفرق بين الحرمان والفقر، إذ إنهما ليسا مثيلين، منوها بأهمية الاختلاف بصورة حضارية.
بدوره، أكد كريشان، أن البلديات بدأت بالانتقال من الدور الخدمي للدور التنموي، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية والتحفيز المستمر، بخاصة جائزة البلدية المتميزة التي أطلقها مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، التي أعطت البلديات حافزا على الإبداع والابتكار والتنافس فيما بينها، مشيرا إلى أن البلديات عانت كغيرها من المؤسسات الأخرى في الدولة جراء أزمة كورونا، إلا أنها الآن تعمل على تحقيق التوازن.
من جهته، أكد الردايدة ضرورة التوجه للحلول الخضراء، التي تعد توجها عالميا، وهو ما يحتم على البلديات العمل على ذلك على المستوى المحلي.
وقال، إن التحديات البيئية وأزمة المناخ أصبحت تشكل عبئا كبيرا اليوم على المستوى العالمي، ولا بد من الاستمرار بتنفيذ مشروع زيادة قدرة المجتمعات الفقيرة والأكثر حاجة للتكيف مع تأثيرات التغير المناخي في الأردن من خلال تنفيذ مشاريع مبتكرة في قطاعي المياه والزراعة دعما لمشروع التكيف مع التغير المناخي في الأردن.
وتحدث خلال الجلسة عدد من الخبراء، حيث أكد عضو غرفة صناعة عمان الدكتور إياد أبو حلتم ضرورة العمل على إنشاء قاعدة بيانات كبيرة للاستثمار والاستدامة في المشاريع والتنمية.
فيما، أشارت في مجال اللجوء والهجرة القسرية د. عروب العابد الباحثة ، إلى أزمة اللجوء السوري، إذ يوجد أكثر من 140 ألف لاجئ سوري في سحاب، يمكن الاستفادة من خبراتهم في التنمية، بخاصة في بعض القطاعات الزراعية والصناعية.
من جانبها، أكدت أخصائية العنف المبني على النوع الاجتماعي د. خولة الحسن، أهمية تحديد أولويات المشاريع بناء على المشاورات مع أبناء البلديات مع مراعاة دمج فئات المجتمع المختلفة، مبينة أهمية التركيز على كرامة الإنسان والنسيج المجتمعي وتوثيق الاحتياجات والأولويات لضمان بيئة خالية من العنف المبني على النوع الاجتماعي.-(بترا)
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