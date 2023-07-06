الجمعة 07 تموز 2023
النسخة المطبوعة

الأمير الحسن يؤكد أهمية التعاون الإقليمي والدولي على خط الوادي المتصدع الكبير

الأمير الحسن بن طلال
الأمير الحسن بن طلال
 أكد سمو الأمير الحسن بن طلال رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا أهمية التعاون الإقليمي والدولي على خط الوادي المتصدع الكبير، لبحث المشكلات والتحديات وتوجيه السياسات الإقليمية، لتلبية الاحتياجات الإنسانية والبيئية، والتركيز على جهود التنمية المستدامة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية.اضافة اعلان
جاء ذلك خلال رعاية سموه، امس، جلسة حوارية بعنوان: "معالجة الوادي المتصدع الكبير: الصمود في الإقليم عبر الربط بين نظم البيئة والغذاء والطاقة والمياه"، نظمتها جمعية إدامة للطاقة والمياه، بالتعاون مع برومين الأردن بحضور سفراء وخبراء ومعنيين بقضايا الطاقة والمياه والغذاء.
وشدد على ضرورة توجيه الاهتمام الأكبر لإدارة الأحواض المائية المشتركة المرتبطة بوادي الصدع، والعمل على استدامة المياه، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز الاستراتيجيات الخاصة بالبيئة.
وجدد سموه الدعوة لتأسيس هيئة تسمح للدول المشاطئة للبحر الأحمر بتبادل الخبرات وبحث التحديات المشتركة للوصول إلى حلول تعزز المشتركات الإقليمي، مشيرا لأهمية تعزيز كرامة الإنسان وتمكين سكان الوادي، من مواجهة تحديات المستقبل، بخاصة المتعلقة بتغير المناخ والمخاطر الطبيعية.
وأكد سموه أن "الانتماء للإقليم ركيزة أساسية لمواجهة تحديات الوادي، خصوصاً الطبيعية منها، والتي بدأت تظهر، وآخرها زلزال تركيا وسورية، داعيا لغرس الإحساس بالواجب تجاه المنطقة وشعوبها، وتعزيز التعاون الإقليمي وتوسيع المسؤوليات والمشاركة الفاعلة".
ونوه سموه لأهمية إتاحة المعلومات والبيانات للجهات المعنية بقضايا التغير المناخي، كالمياه والطاقة والتنمية المستدامة، لوضع الأولويات ومعالجة الآثار الناجمة عن التغير المناخي والتحديات الطبيعية.
وأكد ضرورة تعزيز التعاون في المؤسسات، بخاصة المؤسسات البحثية على المستويين المحلي والإقليمي، وإزالة قيود وحواجز الإبداع والابتكار العلمي والتكنولوجي، وتبادل الخبرات المعرفية لبناء مستقبل أفضل للإقليم.
وشدد سموه على ضرورة تطوير المسار الآمن للاستثمار في المشاريع الاقتصادية الكبرى، بخاصة المتعلقة بالطاقة والمياه والغذاء ذات الأثر الإيجابي في مواجهة تحديات المناخ والتحديات الطبيعية، وضرورة تمكين المجتمعات المحلية والعمل المستدام والتخطيط طويل الأمد وتوحيد الجهود في هذا الإطار.
من جانبه، أكد رئيس جمعية إدامة، د. دريد محاسنة، أهمية التركيز على حلقة الترابط بين المياه والطاقة النظيفة والغذاء والبيئة، داعيا لتنمية وادي الأردن بشكل يحقق المزيد من الاستقرار لسكانه، بخاصة تنمية المنطقة من البحر الميت إلى البحر الأحمر، وإعادة إحياء مشاريع تحلية مياه البحر الأحمر بطاقة نظيفة، لخلق فرص عمل عبر الاستفادة من التوسع في الصناعات التعدينية بوادي الأردن وتنمية السياحة.-(بترا)
المغفور له الملك طلال

الذكرى 51 لوفاة الملك طلال بن عبدالله منذ2 ساعة

وزير الخارجية أيمن الصفدي ونظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيد يترأسان اجتماعات "الأردنية العمانية"-(بترا)

الصفدي والبوسعيدي: أهمية الوصاية الهاشمية بحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس منذ2 ساعة

جانب من القمة الثنائية

توقيع 5 مذكرات تفاهم واتفاقيات على هامش "الأردنية العمانية المشتركة" منذ2 ساعة

الفقر

الأردن في المرتبة 78 عالميا في تصنيف الفقر منذ13 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
سد الملك طلال - (تصوير- ساهر قدارة)

التخطيط السليم والإستراتيجيات العملية تحقق الوصول لاستخدام مستدام ومنصف للمياه

منذ2 ساعة
والدان يهدئان خاطر ابنتهما بعد خروجها من قاعة الامتحان-(تصوير: أمير خليفة)

سهولة "اللغة العربية" تفتح شهية طلبة "التوجيهي" للامتحانات المقبلة

منذ2 ساعة
دفاع مدني

دفاع مدني عجلون يستجيب لاستغاثة والد طالبة وينقلها إلى قاعة الامتحان

منذ2 ساعة
مخيم الزعتري للاجئين السوريين في المفرق-(ارشيفية)

اللاجئون السوريون بلا "مساعدات دولية شتوية"

منذ2 ساعة
منح دراسية - تعبيرية

منح دراسية في برامج الدراسات العليا بسلوفينيا

منذ2 ساعة
رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال لقائه وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أمس - (بترا)

الأردن وعُمان: أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
 