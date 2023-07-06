الأمير الحسن يؤكد أهمية التعاون الإقليمي والدولي على خط الوادي المتصدع الكبير

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أكد سمو الأمير الحسن بن طلال رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا أهمية التعاون الإقليمي والدولي على خط الوادي المتصدع الكبير، لبحث المشكلات والتحديات وتوجيه السياسات الإقليمية، لتلبية الاحتياجات الإنسانية والبيئية، والتركيز على جهود التنمية المستدامة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية.جاء ذلك خلال رعاية سموه، امس، جلسة حوارية بعنوان: "معالجة الوادي المتصدع الكبير: الصمود في الإقليم عبر الربط بين نظم البيئة والغذاء والطاقة والمياه"، نظمتها جمعية إدامة للطاقة والمياه، بالتعاون مع برومين الأردن بحضور سفراء وخبراء ومعنيين بقضايا الطاقة والمياه والغذاء.وشدد على ضرورة توجيه الاهتمام الأكبر لإدارة الأحواض المائية المشتركة المرتبطة بوادي الصدع، والعمل على استدامة المياه، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز الاستراتيجيات الخاصة بالبيئة.وجدد سموه الدعوة لتأسيس هيئة تسمح للدول المشاطئة للبحر الأحمر بتبادل الخبرات وبحث التحديات المشتركة للوصول إلى حلول تعزز المشتركات الإقليمي، مشيرا لأهمية تعزيز كرامة الإنسان وتمكين سكان الوادي، من مواجهة تحديات المستقبل، بخاصة المتعلقة بتغير المناخ والمخاطر الطبيعية.وأكد سموه أن "الانتماء للإقليم ركيزة أساسية لمواجهة تحديات الوادي، خصوصاً الطبيعية منها، والتي بدأت تظهر، وآخرها زلزال تركيا وسورية، داعيا لغرس الإحساس بالواجب تجاه المنطقة وشعوبها، وتعزيز التعاون الإقليمي وتوسيع المسؤوليات والمشاركة الفاعلة".ونوه سموه لأهمية إتاحة المعلومات والبيانات للجهات المعنية بقضايا التغير المناخي، كالمياه والطاقة والتنمية المستدامة، لوضع الأولويات ومعالجة الآثار الناجمة عن التغير المناخي والتحديات الطبيعية.وأكد ضرورة تعزيز التعاون في المؤسسات، بخاصة المؤسسات البحثية على المستويين المحلي والإقليمي، وإزالة قيود وحواجز الإبداع والابتكار العلمي والتكنولوجي، وتبادل الخبرات المعرفية لبناء مستقبل أفضل للإقليم.وشدد سموه على ضرورة تطوير المسار الآمن للاستثمار في المشاريع الاقتصادية الكبرى، بخاصة المتعلقة بالطاقة والمياه والغذاء ذات الأثر الإيجابي في مواجهة تحديات المناخ والتحديات الطبيعية، وضرورة تمكين المجتمعات المحلية والعمل المستدام والتخطيط طويل الأمد وتوحيد الجهود في هذا الإطار.من جانبه، أكد رئيس جمعية إدامة، د. دريد محاسنة، أهمية التركيز على حلقة الترابط بين المياه والطاقة النظيفة والغذاء والبيئة، داعيا لتنمية وادي الأردن بشكل يحقق المزيد من الاستقرار لسكانه، بخاصة تنمية المنطقة من البحر الميت إلى البحر الأحمر، وإعادة إحياء مشاريع تحلية مياه البحر الأحمر بطاقة نظيفة، لخلق فرص عمل عبر الاستفادة من التوسع في الصناعات التعدينية بوادي الأردن وتنمية السياحة.-(بترا)